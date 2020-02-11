Box: Gillespie 61, Litchfield 56

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Gillespie
|10
|10
|19
|9
|13
|61
|Litchfield
|11
|14
|12
|11
|8
|56
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Gillespie
|8-16
|3-3
|1161/48
|1367/57
|Litchfield
|9-17
|1-5
|1133/47
|1292/54
|Gillespie
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Anthony Kravanya (#24)
|20
|8
|0
|4-4
|1
|Blake Zenner (#45)
|16
|6
|0
|4-7
|1
|Brock Fredericks (#2)
|13
|1
|2
|5-6
|1
|Alex Ottersburg (#3)
|6
|2
|0
|2-4
|3
|Billy Gill (#42)
|4
|0
|1
|1-4
|1
|Frankie Barrett (#23)
|2
|1
|0
|0
|0
|Litchfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Blake McGill (#22)
|18
|6
|2
|0
|0
|Austin Niehaus (#45)
|11
|4
|0
|3-4
|5
|Blaine Stewart (#11)
|10
|2
|2
|0
|4
|Brady Bishop (#1)
|9
|2
|1
|2-2
|2
|Anthony Boston (#50)
|8
|4
|0
|0
|3