Box: Gillespie 61, Litchfield 56
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Box: Gillespie 61, Litchfield 56

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12345Final
Gillespie10101991361
Litchfield11141211856
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Gillespie8-163-31161/481367/57
Litchfield9-171-51133/471292/54
GillespiePtsFG3FGFTFL
Anthony Kravanya (#24)20804-41
Blake Zenner (#45)16604-71
Brock Fredericks (#2)13125-61
Alex Ottersburg (#3)6202-43
Billy Gill (#42)4011-41
Frankie Barrett (#23)21000
LitchfieldPtsFG3FGFTFL
Blake McGill (#22)186200
Austin Niehaus (#45)11403-45
Blaine Stewart (#11)102204
Brady Bishop (#1)9212-22
Anthony Boston (#50)84003
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