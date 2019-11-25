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1234Final
Gillespie1113142159
Litchfield1610101046
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Gillespie1-00-059/5946/46
Litchfield0-10-046/4659/59
GillespiePtsFG3FGFTFL
Frankie Barrett (#23)17710-22
Blake Zenner (#45)17703-34
Anthony Kravanya (#24)12313-52
Billy Gill (#42)90304
Anthony Ribes (#4)21000
Brock Fredericks (#2)21000
LitchfieldPtsFG3FGFTFL
John Corso (#42)11403-122
Blake McGill (#22)93102
Anthony Boston (#50)8302-24
Blaine Stewart (#11)72103
Austin Niehaus (#45)6300-14
Brady Bishop (#1)51101

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