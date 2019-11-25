|1
|2
|3
|4
|Final
|Gillespie
|11
|13
|14
|21
|59
|Litchfield
|16
|10
|10
|10
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Gillespie
|1-0
|0-0
|59/59
|46/46
|Litchfield
|0-1
|0-0
|46/46
|59/59
|Gillespie
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Frankie Barrett (#23)
|17
|7
|1
|0-2
|2
|Blake Zenner (#45)
|17
|7
|0
|3-3
|4
|Anthony Kravanya (#24)
|12
|3
|1
|3-5
|2
|Billy Gill (#42)
|9
|0
|3
|0
|4
|Anthony Ribes (#4)
|2
|1
|0
|0
|0
|Brock Fredericks (#2)
|2
|1
|0
|0
|0
|Litchfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|John Corso (#42)
|11
|4
|0
|3-12
|2
|Blake McGill (#22)
|9
|3
|1
|0
|2
|Anthony Boston (#50)
|8
|3
|0
|2-2
|4
|Blaine Stewart (#11)
|7
|2
|1
|0
|3
|Austin Niehaus (#45)
|6
|3
|0
|0-1
|4
|Brady Bishop (#1)
|5
|1
|1
|0
|1