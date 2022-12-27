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Box: Goreville 60, Red Bud 51

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1234Final
Goreville1114142160
Red Bud1112131551
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Goreville2-00-0128/6480/40
Red Bud8-51-2706/353601/300

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GorevillePtsFG3FGFTFL
Ian Sopczak (#32)18431-33
Drake Moss (#1)15127-73
Marquavion Cleaves (#42)10500-12
Tyler Suits (#13)5201-12
Duncan Rhoads (#45)42003
Drake Buffington (#22)4004-53
Connor Craig (#23)42001
Red BudPtsFG3FGFTFL
Devin Hall (#1, 6-3, F, Sr.)20608-112
Trent Sternberg (#25, 5-11, G, So.)13412-24
Nick Gantner (#10, 5-9, F, Sr.)7112-23
Owen Liefer (#2, 6-2, G, Jr.)6111-45
Drew Grohmann (#3, 6-0, G, Sr.)4102-22
Noah Gantner (#12, 5-9, G, Sr.)1001-21
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