Box: Goreville 60, Red Bud 51

|1
|2
|3
|4
|Final
|Goreville
|11
|14
|14
|21
|60
|Red Bud
|11
|12
|13
|15
|51
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Goreville
|2-0
|0-0
|128/64
|80/40
|Red Bud
|8-5
|1-2
|706/353
|601/300
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|Goreville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ian Sopczak (#32)
|18
|4
|3
|1-3
|3
|Drake Moss (#1)
|15
|1
|2
|7-7
|3
|Marquavion Cleaves (#42)
|10
|5
|0
|0-1
|2
|Tyler Suits (#13)
|5
|2
|0
|1-1
|2
|Duncan Rhoads (#45)
|4
|2
|0
|0
|3
|Drake Buffington (#22)
|4
|0
|0
|4-5
|3
|Connor Craig (#23)
|4
|2
|0
|0
|1
|Red Bud
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Devin Hall (#1, 6-3, F, Sr.)
|20
|6
|0
|8-11
|2
|Trent Sternberg (#25, 5-11, G, So.)
|13
|4
|1
|2-2
|4
|Nick Gantner (#10, 5-9, F, Sr.)
|7
|1
|1
|2-2
|3
|Owen Liefer (#2, 6-2, G, Jr.)
|6
|1
|1
|1-4
|5
|Drew Grohmann (#3, 6-0, G, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|2
|Noah Gantner (#12, 5-9, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1