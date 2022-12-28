Box: Goreville 68, Sparta 67

|1
|2
|3
|4
|Final
|Sparta
|17
|12
|20
|18
|67
|Goreville
|6
|20
|23
|19
|68
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Sparta
|8-2
|2-1
|667/67
|515/52
|Goreville
|3-0
|0-0
|196/20
|147/15
People are also reading…
|Sparta
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Grear (#2)
|16
|5
|1
|3-5
|5
|Lanton (#4)
|15
|6
|1
|0-1
|1
|B. Henry (#23)
|14
|6
|0
|2-3
|4
|Willis (#30)
|10
|2
|1
|3-6
|4
|Pillers (#10)
|10
|3
|0
|4-7
|3
|Bodecker (#22)
|2
|0
|0
|2-4
|4
|Goreville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Drake Moss (#1)
|18
|6
|0
|6-6
|1
|Cole Tripp (#12)
|17
|1
|4
|3-4
|1
|Marquavion Cleaves (#42)
|11
|3
|0
|5-7
|4
|Tyler Suits (#13)
|11
|0
|3
|2-2
|5
|Ian Sopczak (#32)
|4
|2
|0
|0
|3
|Ethan Lingle (#4)
|3
|0
|1
|0
|2
|Duncan Rhoads (#45)
|2
|1
|0
|0
|0
|Connor Craig (#23)
|2
|0
|0
|2-2
|2