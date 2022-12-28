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Box: Goreville 68, Sparta 67

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1234Final
Sparta1712201867
Goreville620231968
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Sparta8-22-1667/67515/52
Goreville3-00-0196/20147/15

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SpartaPtsFG3FGFTFL
Grear (#2)16513-55
Lanton (#4)15610-11
B. Henry (#23)14602-34
Willis (#30)10213-64
Pillers (#10)10304-73
Bodecker (#22)2002-44
GorevillePtsFG3FGFTFL
Drake Moss (#1)18606-61
Cole Tripp (#12)17143-41
Marquavion Cleaves (#42)11305-74
Tyler Suits (#13)11032-25
Ian Sopczak (#32)42003
Ethan Lingle (#4)30102
Duncan Rhoads (#45)21000
Connor Craig (#23)2002-22
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