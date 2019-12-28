Box: Goreville 63, Marissa 52

|1
|2
|3
|4
|Final
|Goreville
|18
|12
|12
|21
|63
|Marissa
|16
|10
|11
|15
|52
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Goreville
|3-0
|0-0
|207/69
|130/43
|Marissa
|7-5
|1-1
|666/222
|548/183
|Goreville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nick Compton (#44, Sr.)
|18
|3
|2
|6-6
|3
|Trent Glidewell (#11, Sr.)
|14
|5
|0
|4-7
|1
|Landon Albright (#50, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|3
|Kanon Webb (#12, Jr.)
|7
|1
|1
|2-2
|1
|Luke Brown (#1, Sr.)
|6
|3
|0
|0-1
|1
|Carter Bishop (#3, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Logan Hankins (#24, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Rhet Schuetz (#42, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|2
|Briley Dunn (#23, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Marissa
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Logan Jones (#24)
|28
|5
|6
|0-2
|3
|Sebastion Ivory-Greer
|9
|3
|0
|3-4
|3
|Austin Gilley (#15)
|6
|3
|0
|0
|4
|Blake Steinwagner (#11)
|5
|2
|0
|1-2
|4
|Kade Portz (#5)
|4
|1
|0
|2-2
|4