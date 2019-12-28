Box: Goreville 63, Marissa 52
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Box: Goreville 63, Marissa 52

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1234Final
Goreville1812122163
Marissa1610111552
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Goreville3-00-0207/69130/43
Marissa7-51-1666/222548/183
GorevillePtsFG3FGFTFL
Nick Compton (#44, Sr.)18326-63
Trent Glidewell (#11, Sr.)14504-71
Landon Albright (#50, Sr.)84003
Kanon Webb (#12, Jr.)7112-21
Luke Brown (#1, Sr.)6300-11
Carter Bishop (#3, Jr.)30101
Logan Hankins (#24, Sr.)30101
Rhet Schuetz (#42, Jr.)2002-22
Briley Dunn (#23, So.)21002
MarissaPtsFG3FGFTFL
Logan Jones (#24)28560-23
Sebastion Ivory-Greer9303-43
Austin Gilley (#15)63004
Blake Steinwagner (#11)5201-24
Kade Portz (#5)4102-24
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