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1234Final
Triad101391345
Granite City122281254
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Triad2-10-0157/52149/50
Granite City3-00-0167/56124/41
TriadPtsFG3FGFTFL
Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)165-61-13-34
Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)142-92-54-43
Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)60-12-303
Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)41-202-23
Jarod Willis (#10, 5-10, Sr.)2002-21
Carson Milligan (#2, 5-10, Sr.)21-1002
Cael Elmore (#23, 6-0, Jr.)10-20-21-20
Triad
Individual stats Have not been reported.

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