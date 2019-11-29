|1
|2
|3
|4
|Final
|Triad
|10
|13
|9
|13
|45
|Granite City
|12
|22
|8
|12
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Triad
|2-1
|0-0
|157/52
|149/50
|Granite City
|3-0
|0-0
|167/56
|124/41
|Triad
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)
|16
|5-6
|1-1
|3-3
|4
|Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)
|14
|2-9
|2-5
|4-4
|3
|Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)
|6
|0-1
|2-3
|0
|3
|Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)
|4
|1-2
|0
|2-2
|3
|Jarod Willis (#10, 5-10, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Carson Milligan (#2, 5-10, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|2
|Cael Elmore (#23, 6-0, Jr.)
|1
|0-2
|0-2
|1-2
|0
|Triad
|Individual stats Have not been reported.