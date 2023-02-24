|1
|2
|3
|4
|Final
|Roxana
|3
|10
|5
|8
|26
|Greenville
|9
|12
|12
|13
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Roxana
|12-22
|0-10
|1457/43
|1646/48
|Greenville
|21-11
|8-1
|1672/49
|1496/44
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|Roxana
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Chris Walleck (#15, 5-10, G, Jr.)
|8
|1
|2
|0
|1
|Aidan Briggs (#40, 6-3, G, Jr.)
|7
|2
|1
|0-3
|4
|Ashton Noble (6-3, C, Sr.)
|6
|2
|0
|2-3
|3
|Evan Wells (#31, 6-1, F, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Sean Maberry (#23, 6-0, F, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Landen Moss (#24, 6-1, G, Sr.)
|14
|1
|4
|0
|4
|Cale Ackerman (#34, 6-1, F, So.)
|12
|3
|2
|0
|0
|Nick Grull (#40, 6-2, F, Jr.)
|8
|4
|0
|0
|4
|Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, Jr.)
|5
|1
|0
|3-6
|2
|Carter Snow (#44, 6-1, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Trent Bohannon (#3, 5-7, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1