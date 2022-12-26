Box: Greenville 49, Bethany Okaw Valley 35

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|9
|18
|10
|12
|49
|Bethany Okaw Valley
|11
|13
|4
|7
|35
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|8-5
|2-0
|641/49
|636/49
|Bethany Okaw Valley
|0-2
|0-0
|69/5
|96/7
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|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Landen Moss (#24, 6-1, G, Sr.)
|18
|3
|4
|0
|1
|Cale Ackerman (#34, 6-1, F, So.)
|14
|7
|0
|0
|2
|Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|4
|Nick Grull (#40, 6-2, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Trent Bohannon (#3, 5-7, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Hudson Alstat (#12, 5-9, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Carter Snow (#44, 6-1, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Bethany Okaw Valley
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Hudson Ruppert (#3, Sr.)
|13
|5
|0
|3-5
|2
|Gibson Dickens (#15)
|9
|1
|1
|4-6
|1
|Jace Rickey (#33)
|6
|3
|0
|0
|2
|Dylan Miller (#31)
|5
|2
|0
|1-1
|1
|Brett Lybarger (#10)
|2
|1
|0
|0
|0