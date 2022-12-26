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Box: Greenville 49, Bethany Okaw Valley 35

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1234Final
Greenville918101249
Bethany Okaw Valley11134735
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville8-52-0641/49636/49
Bethany Okaw Valley0-20-069/596/7

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GreenvillePtsFG3FGFTFL
Landen Moss (#24, 6-1, G, Sr.)183401
Cale Ackerman (#34, 6-1, F, So.)147002
Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, Jr.)60204
Nick Grull (#40, 6-2, F, Jr.)42002
Trent Bohannon (#3, 5-7, G, Sr.)30100
Hudson Alstat (#12, 5-9, G, Jr.)21000
Carter Snow (#44, 6-1, F, Sr.)21000
Bethany Okaw ValleyPtsFG3FGFTFL
Hudson Ruppert (#3, Sr.)13503-52
Gibson Dickens (#15)9114-61
Jace Rickey (#33)63002
Dylan Miller (#31)5201-11
Brett Lybarger (#10)21000
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