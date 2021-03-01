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Box: Greenville 53, Roxana 26
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Box: Greenville 53, Roxana 26

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1234Final
Roxana000026
Greenville000053
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Roxana6-72-3621/48601/46
Greenville8-25-1477/37387/30
RoxanaPtsFG3FGFTFL
Braeden Wells (#11, 6-0, G, Sr.)82-31-21-22
Cade Slayden (#12, 6-0, G, Sr.)602-204
Austin Martin (#13, 5-10, G, Sr.)401-21-22
Gavin Huffman (#23, 6-3, G, Sr.)30-31-500
Ashton Noble (6-3, C, So.)21-2001
Evan Wells (#31, 6-1, F, Fr.)20-102-40
Holden Jones (#10, 6-0, G, Sr.)10-20-11-20
Roxana
Individual stats Have not been reported.
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