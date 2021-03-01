Box: Greenville 53, Roxana 26

|1
|2
|3
|4
|Final
|Roxana
|0
|0
|0
|0
|26
|Greenville
|0
|0
|0
|0
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Roxana
|6-7
|2-3
|621/48
|601/46
|Greenville
|8-2
|5-1
|477/37
|387/30
|Roxana
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Braeden Wells (#11, 6-0, G, Sr.)
|8
|2-3
|1-2
|1-2
|2
|Cade Slayden (#12, 6-0, G, Sr.)
|6
|0
|2-2
|0
|4
|Austin Martin (#13, 5-10, G, Sr.)
|4
|0
|1-2
|1-2
|2
|Gavin Huffman (#23, 6-3, G, Sr.)
|3
|0-3
|1-5
|0
|0
|Ashton Noble (6-3, C, So.)
|2
|1-2
|0
|0
|1
|Evan Wells (#31, 6-1, F, Fr.)
|2
|0-1
|0
|2-4
|0
|Holden Jones (#10, 6-0, G, Sr.)
|1
|0-2
|0-1
|1-2
|0