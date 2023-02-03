|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|18
|15
|16
|6
|55
|Gillespie
|9
|1
|6
|8
|24
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|16-10
|5-0
|1309/50
|1243/48
|Gillespie
|3-15
|0-4
|963/37
|1106/43
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|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Landen Moss (#24, 6-1, G, Sr.)
|12
|2
|2
|2-3
|1
|Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, Jr.)
|10
|2
|2
|0
|1
|Carter Snow (#44, 6-1, F, Sr.)
|9
|4
|0
|1-1
|0
|Nick Grull (#40, 6-2, F, Jr.)
|8
|4
|0
|0
|1
|Cale Ackerman (#34, 6-1, F, So.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Hudson Alstat (#12, 5-9, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Tyson Ackerman (#22, 5-11, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Ben Hutchinson (#50, 6-2, F, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Trent Bohannon (#3, 5-7, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Gillespie
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kamryn Link (#24, Sr.)
|11
|3
|0
|5-6
|0
|Bryan Jubelt (#4)
|3
|1
|0
|1-2
|3
|Jack Kaylor (#42)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Tristen Wargo
|2
|1
|0
|0
|0
|Owen Pau (#5)
|2
|1
|0
|0
|0
|Bryce Hohnsbehn (#44)
|2
|1
|0
|0
|4
|Haeden Kellebrew (#23)
|1
|0
|0
|1-2
|0