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Box: Greenville 55, Litchfield 24
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Box: Greenville 55, Litchfield 24

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1234Final
Litchfield569424
Greenville181516655
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Litchfield1-81-7321/36554/62
Greenville10-37-2626/70512/57
Litchfield
Individual stats Have not been reported.
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Fletcher Manhart (#3, 5-10, G, Sr.)162-44-801
Nathan Grull (#40, 6-1, F, Jr.)105-600-22
Gabe Lager (#50, 6-3, F, Sr.)94-601-22
Peyton McCullough (#20, 5-10, G, Jr.)701-34-42
Brady Lingley (#44, 6-0, F, Sr.)40-404-63
Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Sr.)31-20-21-20
Jack Schaufelberger (#34, 5-10, G, Jr.)21-3000
Christian Bauer (#22, 6-1, F, Sr.)21-2003
Jaylon Betts (#10, 5-9, G, Jr.)2002-20
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