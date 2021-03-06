Box: Greenville 55, Litchfield 24

|1
|2
|3
|4
|Final
|Litchfield
|5
|6
|9
|4
|24
|Greenville
|18
|15
|16
|6
|55
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Litchfield
|1-8
|1-7
|321/36
|554/62
|Greenville
|10-3
|7-2
|626/70
|512/57
|Litchfield
|Individual stats Have not been reported.
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Fletcher Manhart (#3, 5-10, G, Sr.)
|16
|2-4
|4-8
|0
|1
|Nathan Grull (#40, 6-1, F, Jr.)
|10
|5-6
|0
|0-2
|2
|Gabe Lager (#50, 6-3, F, Sr.)
|9
|4-6
|0
|1-2
|2
|Peyton McCullough (#20, 5-10, G, Jr.)
|7
|0
|1-3
|4-4
|2
|Brady Lingley (#44, 6-0, F, Sr.)
|4
|0-4
|0
|4-6
|3
|Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Sr.)
|3
|1-2
|0-2
|1-2
|0
|Jack Schaufelberger (#34, 5-10, G, Jr.)
|2
|1-3
|0
|0
|0
|Christian Bauer (#22, 6-1, F, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|3
|Jaylon Betts (#10, 5-9, G, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0