Box: Greenville 59, Alton Marquette JV 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|11
|13
|18
|17
|59
|Alton Marquette JV
|13
|15
|8
|6
|42
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|11-8
|3-0
|934/49
|914/48
|Alton Marquette JV
|0-1
|0-0
|42/2
|59/3
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|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Landen Moss (#24, 6-1, G, Sr.)
|17
|4
|3
|0-1
|2
|Cale Ackerman (#34, 6-1, F, So.)
|16
|7
|0
|2-2
|4
|Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, Jr.)
|7
|1
|1
|2-3
|1
|Trent Bohannon (#3, 5-7, G, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|2
|Hudson Alstat (#12, 5-9, G, Jr.)
|5
|0
|1
|2-2
|2
|Tyson Ackerman (#22, 5-11, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Nick Grull (#40, 6-2, F, Jr.)
|3
|1
|0
|1-4
|3
|Carter Snow (#44, 6-1, F, Sr.)
|2
|0
|0
|2-4
|0
|Greenville
|Individual stats Have not been reported.