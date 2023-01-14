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Box: Greenville 59, Alton Marquette JV 42

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1234Final
Greenville1113181759
Alton Marquette JV13158642
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville11-83-0934/49914/48
Alton Marquette JV0-10-042/259/3

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GreenvillePtsFG3FGFTFL
Landen Moss (#24, 6-1, G, Sr.)17430-12
Cale Ackerman (#34, 6-1, F, So.)16702-24
Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, Jr.)7112-31
Trent Bohannon (#3, 5-7, G, Sr.)60202
Hudson Alstat (#12, 5-9, G, Jr.)5012-22
Tyson Ackerman (#22, 5-11, G, Sr.)30101
Nick Grull (#40, 6-2, F, Jr.)3101-43
Carter Snow (#44, 6-1, F, Sr.)2002-40
Greenville
Individual stats Have not been reported.
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