Box: Greenville 60, Roxana 38

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|16
|19
|15
|10
|60
|Roxana
|12
|7
|10
|9
|38
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|6-5
|2-0
|583/53
|513/47
|Roxana
|1-8
|0-2
|370/34
|534/49
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, So.)
|14
|3-5
|2-4
|2-2
|1
|Peyton McCullough (#20, 6-0, G, Sr.)
|11
|4-8
|1-3
|0-2
|1
|Jaylon Betts (#10, 5-9, G, Sr.)
|10
|2-3
|2-4
|0
|5
|Jack Schaufelberger (#34, 5-10, G, Sr.)
|9
|0-2
|3-7
|0
|3
|Tyson Ackerman (#22, 5-11, G, Jr.)
|6
|0
|2-2
|0
|0
|Nick Grull (#40, 6-2, F, Sr.)
|5
|1-2
|0
|3-4
|2
|Aidan Andris (#42, 6-0, F, So.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Carter Snow (#44, 6-1, F, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0
|4
|Dieken Graber (#14)
|1
|0-1
|0-2
|1-2
|1