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Box: Greenville 60, Roxana 38
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Box: Greenville 60, Roxana 38

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1234Final
Greenville1619151060
Roxana12710938
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville6-52-0583/53513/47
Roxana1-80-2370/34534/49
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, So.)143-52-42-21
Peyton McCullough (#20, 6-0, G, Sr.)114-81-30-21
Jaylon Betts (#10, 5-9, G, Sr.)102-32-405
Jack Schaufelberger (#34, 5-10, G, Sr.)90-23-703
Tyson Ackerman (#22, 5-11, G, Jr.)602-200
Nick Grull (#40, 6-2, F, Sr.)51-203-42
Aidan Andris (#42, 6-0, F, So.)21-1000
Carter Snow (#44, 6-1, F, Jr.)21-2004
Dieken Graber (#14)10-10-21-21
RoxanaPtsFG3FGFTFL
Aidan Briggs (#40, 6-2, G, So.)202-35-101-25
Ashton Noble (6-3, C, Jr.)52-401-41
Evan Wells (#31, 6-1, G, So.)41-402-73
Owen Wieneke (#5, 5-9, G, So.)301-100
Cade Smay (#13, 5-7, G, So.)301-101
Matthew Taylor (#33, 6-5, C, Sr.)21-1000
Chris Walleck (#15, 5-9, G, So.)10-10-51-23
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