Box: Greenville 60, Vandalia 50

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|13
|22
|9
|16
|60
|Vandalia
|13
|11
|15
|11
|50
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|11-3
|7-2
|686/49
|562/40
|Vandalia
|4-7
|4-5
|575/41
|560/40
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Fletcher Manhart (#3, 5-10, G, Sr.)
|21
|3-5
|4-10
|3-4
|3
|Jack Schaufelberger (#34, 5-10, G, Jr.)
|13
|4-7
|0
|5-5
|2
|Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Sr.)
|6
|3-6
|0-3
|0
|3
|Nathan Grull (#40, 6-1, F, Jr.)
|6
|3-4
|0
|0
|3
|Peyton McCullough (#20, 5-10, G, Jr.)
|5
|1-2
|1-4
|0
|3
|Jaylon Betts (#10, 5-9, G, Jr.)
|4
|2-3
|0
|0
|0
|Gabe Lager (#50, 6-3, F, Sr.)
|3
|1-1
|0
|1-1
|1
|Clayton Dannaman (#54, 6-3, F, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|3