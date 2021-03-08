 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: Greenville 60, Vandalia 50
0 comments

Box: Greenville 60, Vandalia 50

  • 0
1234Final
Greenville132291660
Vandalia1311151150
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville11-37-2686/49562/40
Vandalia4-74-5575/41560/40
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Fletcher Manhart (#3, 5-10, G, Sr.)213-54-103-43
Jack Schaufelberger (#34, 5-10, G, Jr.)134-705-52
Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Sr.)63-60-303
Nathan Grull (#40, 6-1, F, Jr.)63-4003
Peyton McCullough (#20, 5-10, G, Jr.)51-21-403
Jaylon Betts (#10, 5-9, G, Jr.)42-3000
Gabe Lager (#50, 6-3, F, Sr.)31-101-11
Clayton Dannaman (#54, 6-3, F, Sr.)21-2003
Greenville
Individual stats Have not been reported.
0 comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports