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Box: Greenville 63, Shelbyville 60

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12345Final
Shelbyville14131811460
Greenville1621811763

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OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Shelbyville2-10-0189/63149/50
Greenville8-52-0641/214636/212
ShelbyvillePtsFG3FGFTFL
Drake McDonald (#42)16415-61
Mason Jones (#31)14217-103
Chase Wells (#5)10402-32
Jack Jokisch (#32)81202
Brady Boehm (#33)6202-33
Ethan Wells (#3, Sr.)5201-12
Logan Stiner (#34)1001-22
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, Jr.)18424-61
Landen Moss (#24, 6-1, G, Sr.)15414-43
Cale Ackerman (#34, 6-1, F, So.)15316-84
Nick Grull (#40, 6-2, F, Jr.)8302-24
Carter Snow (#44, 6-1, F, Sr.)3101-21
Tyson Ackerman (#22, 5-11, G, Sr.)30102
Trent Bohannon (#3, 5-7, G, Sr.)1001-21
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