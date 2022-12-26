Box: Greenville 63, Shelbyville 60

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Shelbyville
|14
|13
|18
|11
|4
|60
|Greenville
|16
|21
|8
|11
|7
|63
People are also reading…
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Shelbyville
|2-1
|0-0
|189/63
|149/50
|Greenville
|8-5
|2-0
|641/214
|636/212
|Shelbyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Drake McDonald (#42)
|16
|4
|1
|5-6
|1
|Mason Jones (#31)
|14
|2
|1
|7-10
|3
|Chase Wells (#5)
|10
|4
|0
|2-3
|2
|Jack Jokisch (#32)
|8
|1
|2
|0
|2
|Brady Boehm (#33)
|6
|2
|0
|2-3
|3
|Ethan Wells (#3, Sr.)
|5
|2
|0
|1-1
|2
|Logan Stiner (#34)
|1
|0
|0
|1-2
|2
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, Jr.)
|18
|4
|2
|4-6
|1
|Landen Moss (#24, 6-1, G, Sr.)
|15
|4
|1
|4-4
|3
|Cale Ackerman (#34, 6-1, F, So.)
|15
|3
|1
|6-8
|4
|Nick Grull (#40, 6-2, F, Jr.)
|8
|3
|0
|2-2
|4
|Carter Snow (#44, 6-1, F, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Tyson Ackerman (#22, 5-11, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Trent Bohannon (#3, 5-7, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1