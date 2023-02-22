|1
|2
|3
|4
|Final
|Salem, Illinois
|23
|12
|5
|16
|56
|Greenville
|21
|12
|14
|18
|65
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Salem, Illinois
|8-24
|2-8
|1399/44
|1795/56
|Greenville
|20-11
|8-1
|1626/51
|1470/46
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|Salem, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Connor Tennyson (#11, 6-1, Jr.)
|19
|9
|0
|1-4
|4
|Seth Bailey (#3, 5-6, Sr.)
|16
|6
|1
|1-2
|5
|Sam Greene (#14, 5-9, Jr.)
|8
|1
|1
|3-3
|1
|Jairen Stroud (#15, 6-2, Jr.)
|6
|1
|1
|1-2
|3
|Gavin Zimmerman (#24, 6-2, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|John Tran (#4, 5-10, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Noah Nix (#45, 6-3, So.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cale Ackerman (#34, 6-1, F, So.)
|21
|3
|4
|3-4
|1
|Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, Jr.)
|17
|4
|3
|0
|0
|Landen Moss (#24, 6-1, G, Sr.)
|9
|1
|0
|7-8
|1
|Carter Snow (#44, 6-1, F, Sr.)
|7
|3
|0
|1-2
|1
|Nick Grull (#40, 6-2, F, Jr.)
|7
|3
|0
|1-2
|3
|Trent Bohannon (#3, 5-7, G, Sr.)
|4
|0
|0
|4-5
|3