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1234Final
Greenville1214111451
Flora85141643
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville1-20-0112/37169/56
Flora0-30-0108/36161/54
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Jr.)14420-22
Peyton McCullough (#20, 5-10, G, So.)11214-42
Fletcher Manhart (#3, 5-8, G, Jr.)8204-51
Jack Schaufelberger (#34, 5-9, G, So.)7112-42
Gabe Lager (#50, 6-2, F, Jr.)7301-24
Nathan Grull (#40, 6-0, F, So.)42001
FloraPtsFG3FGFTFL
Cole Young (#25, 6-0, So.)13601-14
Gavin Warren (#14, 5-11, Jr.)111303
Holden Warren (#12, 5-8, So.)60201
Christian Gocey (#20, 6-0, Jr.)4200-11
Alex Wiles (#33, 6-0, Sr.)4200-23
Andrew Conrad (#23, 5-8, Sr.)30103
Cash Kimmell (#22, 6-1, Jr.)21001

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