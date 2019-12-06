|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|12
|14
|11
|14
|51
|Flora
|8
|5
|14
|16
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|1-2
|0-0
|112/37
|169/56
|Flora
|0-3
|0-0
|108/36
|161/54
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Jr.)
|14
|4
|2
|0-2
|2
|Peyton McCullough (#20, 5-10, G, So.)
|11
|2
|1
|4-4
|2
|Fletcher Manhart (#3, 5-8, G, Jr.)
|8
|2
|0
|4-5
|1
|Jack Schaufelberger (#34, 5-9, G, So.)
|7
|1
|1
|2-4
|2
|Gabe Lager (#50, 6-2, F, Jr.)
|7
|3
|0
|1-2
|4
|Nathan Grull (#40, 6-0, F, So.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Flora
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cole Young (#25, 6-0, So.)
|13
|6
|0
|1-1
|4
|Gavin Warren (#14, 5-11, Jr.)
|11
|1
|3
|0
|3
|Holden Warren (#12, 5-8, So.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Christian Gocey (#20, 6-0, Jr.)
|4
|2
|0
|0-1
|1
|Alex Wiles (#33, 6-0, Sr.)
|4
|2
|0
|0-2
|3
|Andrew Conrad (#23, 5-8, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Cash Kimmell (#22, 6-1, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1