Box: Harrisburg, Illinois 60, Greenville 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|8
|5
|15
|13
|41
|Harrisburg, Illinois
|19
|10
|20
|11
|60
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|7-17
|3-2
|1023/43
|1185/49
|Harrisburg, Illinois
|1-0
|0-0
|60/2
|41/2
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jack Schaufelberger (#34, 5-9, G, So.)
|11
|1
|3
|0
|3
|Peyton McCullough (#20, 5-10, G, So.)
|10
|2
|2
|0
|4
|Gabe Lager (#50, 6-2, F, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|4
|Fletcher Manhart (#3, 5-8, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Nathan Grull (#40, 6-0, F, So.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Jaylon Betts (#10, 5-8, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Jr.)
|2
|0
|0
|2-4
|2
|Ryan Heath (#24, 5-10, G, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Harrisburg, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Zayne Hayes (#11, Sr.)
|20
|8
|1
|1-3
|3
|Will Gibbs (#23, Sr.)
|17
|3
|2
|5-5
|1
|Andrew Bittle (#33, Jr.)
|8
|0
|2
|2-2
|2
|Michael Godsey (#3)
|5
|0
|1
|2-2
|1
|Darion Barners (#4, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|1
|Branndan Watson (#21, Sr.)
|5
|1
|0
|3-5
|2