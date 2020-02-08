Box: Harrisburg, Illinois 60, Greenville 41
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Box: Harrisburg, Illinois 60, Greenville 41

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1234Final
Greenville85151341
Harrisburg, Illinois1910201160
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville7-173-21023/431185/49
Harrisburg, Illinois1-00-060/241/2
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Jack Schaufelberger (#34, 5-9, G, So.)111303
Peyton McCullough (#20, 5-10, G, So.)102204
Gabe Lager (#50, 6-2, F, Jr.)63004
Fletcher Manhart (#3, 5-8, G, Jr.)42000
Nathan Grull (#40, 6-0, F, So.)42002
Jaylon Betts (#10, 5-8, G, So.)30102
Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Jr.)2002-42
Ryan Heath (#24, 5-10, G, Jr.)1001-21
Harrisburg, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Zayne Hayes (#11, Sr.)20811-33
Will Gibbs (#23, Sr.)17325-51
Andrew Bittle (#33, Jr.)8022-22
Michael Godsey (#3)5012-21
Darion Barners (#4, Sr.)5201-21
Branndan Watson (#21, Sr.)5103-52
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