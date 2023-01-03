Box: Hazelwood East 57, University City 53

|1
|2
|3
|4
|Final
|Hazelwood East
|19
|7
|13
|18
|57
|University City
|8
|13
|18
|14
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hazelwood East
|6-5
|1-0
|647/59
|540/49
|University City
|4-8
|0-2
|591/54
|598/54
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|Hazelwood East
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|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Larryn Porter (#14, 6-1, F, Sr.)
|16
|5-7
|2-4
|0
|3
|Miyel Taylor (#2, 6-0, G, So.)
|14
|0-4
|3-5
|5-8
|2
|Jayden Creighton (#22, 6-4, F, So.)
|9
|4-5
|0
|1-2
|3
|Demario Batteast (#3, 5-11, G, Sr.)
|5
|2-3
|0
|1-3
|3
|Lee Williams (#20, 6-4, F, Jr.)
|4
|2-3
|0
|0
|0
|Kobe Jones (#1, 5-9, G, Jr.)
|3
|1-7
|0-1
|1-2
|2
|Michael Rucks (#4, 5-10, G, So.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|5