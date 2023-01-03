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Box: Hazelwood East 57, University City 53

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1234Final
Hazelwood East197131857
University City813181453
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Hazelwood East6-51-0647/59540/49
University City4-80-2591/54598/54

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Hazelwood East
Individual stats Have not been reported.
University CityPtsFG3FGFTFL
Larryn Porter (#14, 6-1, F, Sr.)165-72-403
Miyel Taylor (#2, 6-0, G, So.)140-43-55-82
Jayden Creighton (#22, 6-4, F, So.)94-501-23
Demario Batteast (#3, 5-11, G, Sr.)52-301-33
Lee Williams (#20, 6-4, F, Jr.)42-3000
Kobe Jones (#1, 5-9, G, Jr.)31-70-11-22
Michael Rucks (#4, 5-10, G, So.)21-10-105
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