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1234Final
Wellsville111351847
Hermann1910141154
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Wellsville0-10-047/4754/54
Hermann1-10-0106/106103/103
WellsvillePtsFG3FGFTFL
Jamel Mahaney (#25, Jr.)17143-64
Clayton Ebers (#1, Jr.)12404-44
Dennis Hunt (#3, Sr.)10122-23
Keaton Mayes (#30, So.)3101-23
Isaac Seabaugh (#11, So.)30104
Mitchell Canterbury (#23, Jr.)2002-20
HermannPtsFG3FGFTFL
Trent Anderson (#23, 6-5, F, Sr.)20804-64
Holden Ash (#33, 6-0, G, Jr.)16142-42
Seth Hackmann (#24, 6-3, F, So.)7112-22
Boyd Phillips (#11, 6-2, F, Sr.)6111-23
Carter Hemeyer (#4, 5-6, G, Sr.)2100-31
Chase McKague (#2, 5-9, G, Sr.)2100-21
Brody Fredrick (#15, 6-1, F, Jr.)1001-20

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