|1
|2
|3
|4
|Final
|Wellsville
|11
|13
|5
|18
|47
|Hermann
|19
|10
|14
|11
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Wellsville
|0-1
|0-0
|47/47
|54/54
|Hermann
|1-1
|0-0
|106/106
|103/103
|Wellsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jamel Mahaney (#25, Jr.)
|17
|1
|4
|3-6
|4
|Clayton Ebers (#1, Jr.)
|12
|4
|0
|4-4
|4
|Dennis Hunt (#3, Sr.)
|10
|1
|2
|2-2
|3
|Keaton Mayes (#30, So.)
|3
|1
|0
|1-2
|3
|Isaac Seabaugh (#11, So.)
|3
|0
|1
|0
|4
|Mitchell Canterbury (#23, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Hermann
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Trent Anderson (#23, 6-5, F, Sr.)
|20
|8
|0
|4-6
|4
|Holden Ash (#33, 6-0, G, Jr.)
|16
|1
|4
|2-4
|2
|Seth Hackmann (#24, 6-3, F, So.)
|7
|1
|1
|2-2
|2
|Boyd Phillips (#11, 6-2, F, Sr.)
|6
|1
|1
|1-2
|3
|Carter Hemeyer (#4, 5-6, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0-3
|1
|Chase McKague (#2, 5-9, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0-2
|1
|Brody Fredrick (#15, 6-1, F, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0