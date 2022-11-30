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Box: Hillsboro, Illinois 67, Greenville 47

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1234Final
Hillsboro, Illinois920172167
Greenville137171047
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Hillsboro, Illinois3-00-0179/60133/44
Greenville1-30-0167/56197/66

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Hillsboro, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Will Christian (#3, 5-11, Sr.)241004-51
Blaze Helton (#44, 6-2, Sr.)16702-61
Jace Stewart (#30, 6-2, Jr.)14504-71
Mitchell Lowe (#40, 6-2, Jr.)84002
Nathan Matoush (#20, 6-1, So.)5005-62
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, Jr.)16331-30
Carter Clark (#54, 7-1, C, Sr.)63002
Tyson Ackerman (#22, 5-11, G, Sr.)60204
Landen Moss (#24, 6-1, G, Sr.)51103
Nick Grull (#40, 6-2, F, Jr.)5201-21
Trent Bohannon (#3, 5-7, G, Sr.)4011-22
Carter Snow (#44, 6-1, F, Sr.)21005
Shane McCracken (#52, 6-4, F, Jr.)21000
Ben Hutchinson (#50, 6-2, F, So.)1001-20
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