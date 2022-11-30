Box: Hillsboro, Illinois 67, Greenville 47

|1
|2
|3
|4
|Final
|Hillsboro, Illinois
|9
|20
|17
|21
|67
|Greenville
|13
|7
|17
|10
|47
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hillsboro, Illinois
|3-0
|0-0
|179/60
|133/44
|Greenville
|1-3
|0-0
|167/56
|197/66
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|Hillsboro, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Will Christian (#3, 5-11, Sr.)
|24
|10
|0
|4-5
|1
|Blaze Helton (#44, 6-2, Sr.)
|16
|7
|0
|2-6
|1
|Jace Stewart (#30, 6-2, Jr.)
|14
|5
|0
|4-7
|1
|Mitchell Lowe (#40, 6-2, Jr.)
|8
|4
|0
|0
|2
|Nathan Matoush (#20, 6-1, So.)
|5
|0
|0
|5-6
|2
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaleb Gardner (#32, 6-0, G, Jr.)
|16
|3
|3
|1-3
|0
|Carter Clark (#54, 7-1, C, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|2
|Tyson Ackerman (#22, 5-11, G, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|4
|Landen Moss (#24, 6-1, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|3
|Nick Grull (#40, 6-2, F, Jr.)
|5
|2
|0
|1-2
|1
|Trent Bohannon (#3, 5-7, G, Sr.)
|4
|0
|1
|1-2
|2
|Carter Snow (#44, 6-1, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|5
|Shane McCracken (#52, 6-4, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Ben Hutchinson (#50, 6-2, F, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|0