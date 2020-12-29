Box: Jefferson 51, Crystal City 48

|1
|2
|3
|4
|Final
|Jefferson
|0
|0
|0
|0
|51
|Crystal City
|0
|0
|0
|0
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jefferson
|3-4
|0-0
|318/45
|382/55
|Crystal City
|1-5
|0-0
|342/49
|401/57
|Jefferson
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Drew Breeze (#30, 6-0, G, Jr.)
|22
|1-3
|6-12
|2-2
|1
|Ethan Boyer (#12, 5-6, G, Sr.)
|9
|1-2
|2-8
|1-2
|1
|Colby Ott (#21, 5-10, G, Sr.)
|6
|1-2
|1-3
|1-2
|4
|Daylen Whitener (#34, 6-2, F, Sr.)
|5
|1-6
|1-1
|0-2
|4
|Colton Richardson (#55, 6-3, G, Jr.)
|3
|0-2
|1-4
|0
|2
|Will Schnitzler (#14, 6-1, G, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|1
|Masen Wilson (#22, 5-10, G, Sr.)
|2
|1-3
|0-1
|0
|3
|Dawson Jakoubek (#35, 5-11, F, Sr.)
|2
|1-9
|0
|0
|4