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Box: Jefferson 51, Crystal City 48
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Box: Jefferson 51, Crystal City 48

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1234Final
Jefferson000051
Crystal City000048
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jefferson3-40-0318/45382/55
Crystal City1-50-0342/49401/57
JeffersonPtsFG3FGFTFL
Drew Breeze (#30, 6-0, G, Jr.)221-36-122-21
Ethan Boyer (#12, 5-6, G, Sr.)91-22-81-21
Colby Ott (#21, 5-10, G, Sr.)61-21-31-24
Daylen Whitener (#34, 6-2, F, Sr.)51-61-10-24
Colton Richardson (#55, 6-3, G, Jr.)30-21-402
Will Schnitzler (#14, 6-1, G, Sr.)21-3001
Masen Wilson (#22, 5-10, G, Sr.)21-30-103
Dawson Jakoubek (#35, 5-11, F, Sr.)21-9004
Jefferson
Individual stats Have not been reported.
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