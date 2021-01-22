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Box: Jefferson 52, Herculaneum 48
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Box: Jefferson 52, Herculaneum 48

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1234Final
Herculaneum51372348
Jefferson138181352
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Herculaneum1-90-2475/48594/59
Jefferson9-71-1810/81852/85
HerculaneumPtsFG3FGFTFL
Isaiah Bracey (#11, 6-1, F, Sr.)184-71-37-82
Dallin Fuller (#33, 6-4, C, Jr.)103-604-62
Gabe Watkins (#25, 5-7, PG)501-32-24
Grant McCullough (#3, 6-2, G, Sr.)51-21-404
Austin Meyers (#4, 5-10, PG, Sr.)52-201-20
Dylan Jarvis (#23, 6-1, G, So.)301-301
Dylan Black (#42, 6-0, F, So.)21-1000
JeffersonPtsFG3FGFTFL
Colby Ott (#21, 5-10, G, Sr.)165-102-80-32
Masen Wilson (#22, 5-10, G, Sr.)102-42-40-12
Drew Breeze (#30, 6-0, G, Jr.)82-20-74-40
Daylen Whitener (#34, 6-2, F, Sr.)80-22-42-22
Colton Richardson (#55, 6-3, G, Jr.)60-42-304
Will Schnitzler (#14, 6-1, G, Sr.)21-100-20
Ethan Boyer (#12, 5-6, G, Sr.)10-10-11-41
Nolan Roth (#11)10-20-11-20
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