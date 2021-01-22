Box: Jefferson 52, Herculaneum 48

|1
|2
|3
|4
|Final
|Herculaneum
|5
|13
|7
|23
|48
|Jefferson
|13
|8
|18
|13
|52
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Herculaneum
|1-9
|0-2
|475/48
|594/59
|Jefferson
|9-7
|1-1
|810/81
|852/85
|Herculaneum
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isaiah Bracey (#11, 6-1, F, Sr.)
|18
|4-7
|1-3
|7-8
|2
|Dallin Fuller (#33, 6-4, C, Jr.)
|10
|3-6
|0
|4-6
|2
|Gabe Watkins (#25, 5-7, PG)
|5
|0
|1-3
|2-2
|4
|Grant McCullough (#3, 6-2, G, Sr.)
|5
|1-2
|1-4
|0
|4
|Austin Meyers (#4, 5-10, PG, Sr.)
|5
|2-2
|0
|1-2
|0
|Dylan Jarvis (#23, 6-1, G, So.)
|3
|0
|1-3
|0
|1
|Dylan Black (#42, 6-0, F, So.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Jefferson
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Colby Ott (#21, 5-10, G, Sr.)
|16
|5-10
|2-8
|0-3
|2
|Masen Wilson (#22, 5-10, G, Sr.)
|10
|2-4
|2-4
|0-1
|2
|Drew Breeze (#30, 6-0, G, Jr.)
|8
|2-2
|0-7
|4-4
|0
|Daylen Whitener (#34, 6-2, F, Sr.)
|8
|0-2
|2-4
|2-2
|2
|Colton Richardson (#55, 6-3, G, Jr.)
|6
|0-4
|2-3
|0
|4
|Will Schnitzler (#14, 6-1, G, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0-2
|0
|Ethan Boyer (#12, 5-6, G, Sr.)
|1
|0-1
|0-1
|1-4
|1
|Nolan Roth (#11)
|1
|0-2
|0-1
|1-2
|0