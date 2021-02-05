Box: Jefferson 63, Crystal City 58

|1
|2
|3
|4
|Final
|Crystal City
|0
|0
|0
|0
|58
|Jefferson
|0
|0
|0
|0
|63
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Crystal City
|8-10
|1-3
|1051/58
|531/30
|Jefferson
|11-9
|3-1
|1014/56
|1067/59
|Crystal City
|Individual stats Have not been reported.
|Jefferson
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Colton Richardson (#55, 6-3, G, Jr.)
|19
|5-6
|2-5
|3-4
|3
|Colby Ott (#21, 5-10, G, Sr.)
|17
|2-8
|4-7
|1-2
|3
|Daylen Whitener (#34, 6-2, F, Sr.)
|10
|3-8
|1-1
|1-2
|1
|Drew Breeze (#30, 6-0, G, Jr.)
|7
|0
|1-8
|4-4
|2
|Will Schnitzler (#14, 6-1, G, Sr.)
|3
|1-5
|0
|1-2
|2
|Dawson Jakoubek (#35, 5-11, F, Sr.)
|3
|1-3
|0
|1-2
|1
|Masen Wilson (#22, 5-10, G, Sr.)
|2
|1-5
|0
|0
|1
|Nolan Roth (#11)
|2
|1-1
|0-2
|0-1
|0