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Box: Jefferson 63, Crystal City 58
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Box: Jefferson 63, Crystal City 58

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1234Final
Crystal City000058
Jefferson000063
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Crystal City8-101-31051/58531/30
Jefferson11-93-11014/561067/59
Crystal City
Individual stats Have not been reported.
JeffersonPtsFG3FGFTFL
Colton Richardson (#55, 6-3, G, Jr.)195-62-53-43
Colby Ott (#21, 5-10, G, Sr.)172-84-71-23
Daylen Whitener (#34, 6-2, F, Sr.)103-81-11-21
Drew Breeze (#30, 6-0, G, Jr.)701-84-42
Will Schnitzler (#14, 6-1, G, Sr.)31-501-22
Dawson Jakoubek (#35, 5-11, F, Sr.)31-301-21
Masen Wilson (#22, 5-10, G, Sr.)21-5001
Nolan Roth (#11)21-10-20-10
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