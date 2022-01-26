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Box: Jennings 69, University City 66

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1234Final
Jennings000069
University City000066
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jennings7-72-0875/62948/68
University City9-71-0838/60812/58

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Jennings
Individual stats Have not been reported.
University CityPtsFG3FGFTFL
Carlton Thomas (#24, 6-5, F, Sr.)2210-230-22-44
Larry Abbey (#22, 5-10, G, Sr.)162-130-412-140
Tommy Tucker (#3, 6-0, G, Sr.)72-31-504
Miyel Taylor62-40-22-24
Michael Rucks (#10, 5-6, G, Fr.)51-11-102
Jayden Creighton (#12, 6-3, F, Fr.)42-5005
Tyler Jackson (#1, 6-0, F, Sr.)42-2004
Durrell Culton (#4, 5-11, G, Sr.)21-20-103
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