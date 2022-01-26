Box: Jennings 69, University City 66

|1
|2
|3
|4
|Final
|Jennings
|0
|0
|0
|0
|69
|University City
|0
|0
|0
|0
|66
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jennings
|7-7
|2-0
|875/62
|948/68
|University City
|9-7
|1-0
|838/60
|812/58
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|Jennings
|Individual stats Have not been reported.
|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carlton Thomas (#24, 6-5, F, Sr.)
|22
|10-23
|0-2
|2-4
|4
|Larry Abbey (#22, 5-10, G, Sr.)
|16
|2-13
|0-4
|12-14
|0
|Tommy Tucker (#3, 6-0, G, Sr.)
|7
|2-3
|1-5
|0
|4
|Miyel Taylor
|6
|2-4
|0-2
|2-2
|4
|Michael Rucks (#10, 5-6, G, Fr.)
|5
|1-1
|1-1
|0
|2
|Jayden Creighton (#12, 6-3, F, Fr.)
|4
|2-5
|0
|0
|5
|Tyler Jackson (#1, 6-0, F, Sr.)
|4
|2-2
|0
|0
|4
|Durrell Culton (#4, 5-11, G, Sr.)
|2
|1-2
|0-1
|0
|3