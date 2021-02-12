Box: Jerseyville 67, Gillespie 43

|1
|2
|3
|4
|Final
|Jerseyville
|14
|20
|19
|14
|67
|Gillespie
|8
|11
|7
|17
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jerseyville
|3-1
|0-0
|219/55
|189/47
|Gillespie
|0-3
|0-0
|133/33
|172/43
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sam Lamer (#32, Jr.)
|13
|5-7
|1-2
|0
|0
|CJ Brunaugh (#44, Sr.)
|13
|2-6
|3-5
|0
|1
|Ian Sullivan (Sr.)
|12
|0-3
|4-8
|0
|0
|Andrew Kribs (#12, Sr.)
|11
|4-5
|1-3
|0
|2
|Trenton Decker (#11, Jr.)
|7
|2-2
|1-1
|0
|0
|Cole Spencer (#3, Sr.)
|4
|2-3
|0-1
|0-2
|1
|Ayden Kanallakan (#22, So.)
|3
|0
|1-1
|0
|1
|Edward Roberts (#4, Jr.)
|2
|1-3
|0
|0
|0
|Drake Goetten (#14, So.)
|2
|1-2
|0
|0
|0