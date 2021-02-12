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Box: Jerseyville 67, Gillespie 43
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Box: Jerseyville 67, Gillespie 43

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1234Final
Jerseyville1420191467
Gillespie81171743
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jerseyville3-10-0219/55189/47
Gillespie0-30-0133/33172/43
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Sam Lamer (#32, Jr.)135-71-200
CJ Brunaugh (#44, Sr.)132-63-501
Ian Sullivan (Sr.)120-34-800
Andrew Kribs (#12, Sr.)114-51-302
Trenton Decker (#11, Jr.)72-21-100
Cole Spencer (#3, Sr.)42-30-10-21
Ayden Kanallakan (#22, So.)301-101
Edward Roberts (#4, Jr.)21-3000
Drake Goetten (#14, So.)21-2000
Jerseyville
Individual stats Have not been reported.
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