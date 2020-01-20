Box: Jerseyville 63, Cahokia 35
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Box: Jerseyville 63, Cahokia 35

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1234Final
Cahokia8612935
Jerseyville112122963
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Cahokia0-170-5663/39980/58
Jerseyville11-62-1947/56835/49
Cahokia
Individual stats Have not been reported.
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Tucker Shalley (#22, Sr.)165-100-16-82
Garrett Carey (#10, Sr.)133-42-21-21
Alex Strebel (#34, Sr.)72-403-44
Seth Churchman (#44, Sr.)51-31-402
Ian Sullivan (Jr.)501-12-21
Matthew Jackson (#24, Sr.)52-401-41
CJ Brunaugh42-2001
Philip McGuire (#23, Sr.)42-200-20
Logan Schultz (#14, So.)21-1002
Collin Fraley (#33, Sr.)2002-30
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