Box: Jerseyville 63, Cahokia 35

|1
|2
|3
|4
|Final
|Cahokia
|8
|6
|12
|9
|35
|Jerseyville
|11
|21
|22
|9
|63
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cahokia
|0-17
|0-5
|663/39
|980/58
|Jerseyville
|11-6
|2-1
|947/56
|835/49
|Cahokia
|Individual stats Have not been reported.
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tucker Shalley (#22, Sr.)
|16
|5-10
|0-1
|6-8
|2
|Garrett Carey (#10, Sr.)
|13
|3-4
|2-2
|1-2
|1
|Alex Strebel (#34, Sr.)
|7
|2-4
|0
|3-4
|4
|Seth Churchman (#44, Sr.)
|5
|1-3
|1-4
|0
|2
|Ian Sullivan (Jr.)
|5
|0
|1-1
|2-2
|1
|Matthew Jackson (#24, Sr.)
|5
|2-4
|0
|1-4
|1
|CJ Brunaugh
|4
|2-2
|0
|0
|1
|Philip McGuire (#23, Sr.)
|4
|2-2
|0
|0-2
|0
|Logan Schultz (#14, So.)
|2
|1-1
|0
|0
|2
|Collin Fraley (#33, Sr.)
|2
|0
|0
|2-3
|0