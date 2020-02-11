Box: Jerseyville 86, Carrollton, Illinois 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Jerseyville
|20
|30
|21
|15
|86
|Carrollton, Illinois
|13
|7
|16
|3
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jerseyville
|15-10
|5-1
|1361/54
|1236/49
|Carrollton, Illinois
|2-3
|0-0
|271/11
|274/11
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tucker Shalley (#22, Sr.)
|19
|8
|1
|0
|1
|Matthew Jackson (#24, Sr.)
|17
|8
|0
|1-3
|2
|Seth Churchman (#44, Sr.)
|14
|1
|4
|0
|1
|Collin Fraley (#33, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|1
|Philip McGuire (#23, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|2
|Alex Strebel (#34, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Sam Lamer (#32)
|4
|2
|0
|0
|0
|Ian Sullivan (Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Logan Schultz (#14, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Garrett Carey (#10, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|T. Decker (#11)
|2
|1
|0
|0
|0
|Carrollton, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Max Arnett (#11)
|15
|3
|2
|3-4
|2
|Kyle Leonard (#2)
|11
|2
|2
|1-2
|1
|Nick Stendeback (#15)
|4
|0
|1
|1-2
|1
|Jacob Graner (#40)
|3
|0
|1
|0
|2
|Grant Pohlman (#10)
|3
|1
|0
|1-4
|1
|Gus Coonrod (#25)
|3
|0
|1
|0
|1