Box: Jerseyville 86, Carrollton, Illinois 39
0 comments

Box: Jerseyville 86, Carrollton, Illinois 39

  • 0
Subscription sale! $3 for 3 months
1234Final
Jerseyville2030211586
Carrollton, Illinois13716339
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jerseyville15-105-11361/541236/49
Carrollton, Illinois2-30-0271/11274/11
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Tucker Shalley (#22, Sr.)198101
Matthew Jackson (#24, Sr.)17801-32
Seth Churchman (#44, Sr.)141401
Collin Fraley (#33, Sr.)93101
Philip McGuire (#23, Sr.)84002
Alex Strebel (#34, Sr.)63003
Sam Lamer (#32)42000
Ian Sullivan (Jr.)30100
Logan Schultz (#14, So.)21000
Garrett Carey (#10, Sr.)21002
T. Decker (#11)21000
Carrollton, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Max Arnett (#11)15323-42
Kyle Leonard (#2)11221-21
Nick Stendeback (#15)4011-21
Jacob Graner (#40)30102
Grant Pohlman (#10)3101-41
Gus Coonrod (#25)30101
0 comments

Tags

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports