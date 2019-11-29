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1234Final
Jerseyville000067
Chicago Carver000037
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jerseyville1-10-0114/57103/52
Chicago Carver0-10-037/1867/34
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Tucker Shalley (#22, Sr.)217-92-31-20
Matthew Jackson (#24, Sr.)134-505-80
Garrett Carey (#10, Sr.)82-304-70
Alex Strebel (#34, Sr.)73-401-30
Ian Sullivan (Jr.)50-11-22-20
Philip McGuire (#23, Sr.)52-301-20
Seth Churchman (#44, Sr.)41-40-32-20
Cole Spencer (#3, Jr.)301-100
Collin Fraley (#33, Sr.)1001-20
Chicago CarverPtsFG3FGFTFL
Nasir Choyce (#21)16324-60
Devon Jamon (#23)63000
Devin Walton (#15)51100
Darius Walden (#1)30100
Julian Brieseno (#32)30100
Bynum Germarion (#5)21000
Chris Walton (#10)21000

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