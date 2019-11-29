|1
|2
|3
|4
|Final
|Jerseyville
|0
|0
|0
|0
|67
|Chicago Carver
|0
|0
|0
|0
|37
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jerseyville
|1-1
|0-0
|114/57
|103/52
|Chicago Carver
|0-1
|0-0
|37/18
|67/34
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tucker Shalley (#22, Sr.)
|21
|7-9
|2-3
|1-2
|0
|Matthew Jackson (#24, Sr.)
|13
|4-5
|0
|5-8
|0
|Garrett Carey (#10, Sr.)
|8
|2-3
|0
|4-7
|0
|Alex Strebel (#34, Sr.)
|7
|3-4
|0
|1-3
|0
|Ian Sullivan (Jr.)
|5
|0-1
|1-2
|2-2
|0
|Philip McGuire (#23, Sr.)
|5
|2-3
|0
|1-2
|0
|Seth Churchman (#44, Sr.)
|4
|1-4
|0-3
|2-2
|0
|Cole Spencer (#3, Jr.)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|Collin Fraley (#33, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Chicago Carver
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nasir Choyce (#21)
|16
|3
|2
|4-6
|0
|Devon Jamon (#23)
|6
|3
|0
|0
|0
|Devin Walton (#15)
|5
|1
|1
|0
|0
|Darius Walden (#1)
|3
|0
|1
|0
|0
|Julian Brieseno (#32)
|3
|0
|1
|0
|0
|Bynum Germarion (#5)
|2
|1
|0
|0
|0
|Chris Walton (#10)
|2
|1
|0
|0
|0