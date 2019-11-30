|1
|2
|3
|4
|Final
|Cleveland
|8
|9
|10
|9
|36
|Jerseyville
|15
|14
|26
|16
|71
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cleveland
|0-3
|0-0
|97/32
|234/78
|Jerseyville
|2-1
|0-0
|185/62
|139/46
|Cleveland
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|R. Perry (#3)
|14
|1
|4
|0
|3
|Tyrese Walker (#1)
|12
|0
|4
|0
|4
|Doalo McGee (#45)
|5
|2
|0
|1-4
|3
|D. Jackson (#4)
|4
|2
|0
|0
|2
|Tyler Walker (#15)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tucker Shalley (#22, Sr.)
|13
|5
|0
|3-4
|0
|Alex Strebel (#34, Sr.)
|10
|5
|0
|0
|1
|Ian Sullivan (Jr.)
|9
|0
|3
|0
|1
|Matthew Jackson (#24, Sr.)
|8
|4
|0
|0-2
|2
|Cole Spencer (#3, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Andrew Kribs (#12, Jr.)
|6
|2
|0
|2-2
|0
|Philip McGuire (#23, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Collin Fraley (#33, Sr.)
|4
|1
|0
|2-3
|0
|Garrett Carey (#10, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|0
|Seth Churchman (#44, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|CJ Brunaugh
|2
|1
|0
|0
|0