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1234Final
Cleveland8910936
Jerseyville1514261671
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Cleveland0-30-097/32234/78
Jerseyville2-10-0185/62139/46
ClevelandPtsFG3FGFTFL
R. Perry (#3)141403
Tyrese Walker (#1)120404
Doalo McGee (#45)5201-43
D. Jackson (#4)42002
Tyler Walker (#15)1001-20
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Tucker Shalley (#22, Sr.)13503-40
Alex Strebel (#34, Sr.)105001
Ian Sullivan (Jr.)90301
Matthew Jackson (#24, Sr.)8400-22
Cole Spencer (#3, Jr.)63001
Andrew Kribs (#12, Jr.)6202-20
Philip McGuire (#23, Sr.)63001
Collin Fraley (#33, Sr.)4102-30
Garrett Carey (#10, Sr.)4102-20
Seth Churchman (#44, Sr.)30100
CJ Brunaugh21000

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