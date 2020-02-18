Box: Jerseyville 71, Granite City 66

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Jerseyville
|16
|12
|13
|19
|11
|71
|Granite City
|18
|17
|6
|19
|6
|66
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jerseyville
|16-12
|5-2
|1532/55
|1428/51
|Granite City
|12-14
|0-0
|1450/52
|1458/52
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Seth Churchman (#44, Sr.)
|23
|0
|6-11
|5-6
|0
|Tucker Shalley (#22, Sr.)
|13
|4-6
|0-2
|5-8
|0
|Ian Sullivan (Jr.)
|13
|1-1
|3-5
|2-4
|0
|Matthew Jackson (#24, Sr.)
|9
|4-9
|0
|1-3
|0
|Philip McGuire (#23, Sr.)
|8
|3-7
|0
|2-6
|0
|Garrett Carey (#10, Sr.)
|3
|0-3
|0
|3-4
|0
|CJ Brunaugh
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Jerseyville
|Individual stats Have not been reported.