Box: Jerseyville 71, Granite City 66
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Box: Jerseyville 71, Granite City 66

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12345Final
Jerseyville161213191171
Granite City1817619666
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jerseyville16-125-21532/551428/51
Granite City12-140-01450/521458/52
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Seth Churchman (#44, Sr.)2306-115-60
Tucker Shalley (#22, Sr.)134-60-25-80
Ian Sullivan (Jr.)131-13-52-40
Matthew Jackson (#24, Sr.)94-901-30
Philip McGuire (#23, Sr.)83-702-60
Garrett Carey (#10, Sr.)30-303-40
CJ Brunaugh21-1000
Jerseyville
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