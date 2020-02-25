Box: Jerseyville 66, Waterloo 53
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Box: Jerseyville 66, Waterloo 53

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1234Final
Jerseyville1525161066
Waterloo141921853
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jerseyville18-127-21652/551519/51
Waterloo12-183-61542/511628/54
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Tucker Shalley (#22, Sr.)329-153-65-50
Matthew Jackson (#24, Sr.)105-7000
Seth Churchman (#44, Sr.)903-800
Collin Fraley (#33, Sr.)501-12-20
Garrett Carey (#10, Sr.)52-301-20
Ian Sullivan (Jr.)301-20-10
Philip McGuire (#23, Sr.)21-4000
Jerseyville
Individual stats Have not been reported.
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