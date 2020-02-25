Box: Jerseyville 66, Waterloo 53

|1
|2
|3
|4
|Final
|Jerseyville
|15
|25
|16
|10
|66
|Waterloo
|14
|19
|2
|18
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jerseyville
|18-12
|7-2
|1652/55
|1519/51
|Waterloo
|12-18
|3-6
|1542/51
|1628/54
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tucker Shalley (#22, Sr.)
|32
|9-15
|3-6
|5-5
|0
|Matthew Jackson (#24, Sr.)
|10
|5-7
|0
|0
|0
|Seth Churchman (#44, Sr.)
|9
|0
|3-8
|0
|0
|Collin Fraley (#33, Sr.)
|5
|0
|1-1
|2-2
|0
|Garrett Carey (#10, Sr.)
|5
|2-3
|0
|1-2
|0
|Ian Sullivan (Jr.)
|3
|0
|1-2
|0-1
|0
|Philip McGuire (#23, Sr.)
|2
|1-4
|0
|0
|0
|Jerseyville
|Individual stats Have not been reported.