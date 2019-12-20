Box: Jerseyville 70, Waterloo 61
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Box: Jerseyville 70, Waterloo 61

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1234Final
Waterloo211419761
Jerseyville1617211670
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Waterloo1-70-3325/41430/54
Jerseyville6-32-0524/66451/56
WaterlooPtsFG3FGFTFL
Isaiah Campbell (#21, Sr.)151-34-41-24
Ian Schrader (#13, So.)114-603-54
Ty Lenhardt (#2, So.)100-51-47-91
Austin Balabas (#5, Sr.)102-62-304
Dustin Crawford (#1, Jr.)102-51-43-42
Jake Wade (#10, Sr.)52-50-31-33
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Tucker Shalley (#22, Sr.)228-121-53-40
Matthew Jackson (#24, Sr.)156-111-30-10
Seth Churchman (#44, Sr.)1404-92-20
CJ Brunaugh602-200
Alex Strebel (#34, Sr.)52-201-20
Ian Sullivan (Jr.)41-10-22-20
Philip McGuire (#23, Sr.)30-103-40
Cole Spencer (#3, Jr.)1001-20
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