Box: Jerseyville 70, Waterloo 61

|1
|2
|3
|4
|Final
|Waterloo
|21
|14
|19
|7
|61
|Jerseyville
|16
|17
|21
|16
|70
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Waterloo
|1-7
|0-3
|325/41
|430/54
|Jerseyville
|6-3
|2-0
|524/66
|451/56
|Waterloo
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isaiah Campbell (#21, Sr.)
|15
|1-3
|4-4
|1-2
|4
|Ian Schrader (#13, So.)
|11
|4-6
|0
|3-5
|4
|Ty Lenhardt (#2, So.)
|10
|0-5
|1-4
|7-9
|1
|Austin Balabas (#5, Sr.)
|10
|2-6
|2-3
|0
|4
|Dustin Crawford (#1, Jr.)
|10
|2-5
|1-4
|3-4
|2
|Jake Wade (#10, Sr.)
|5
|2-5
|0-3
|1-3
|3
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tucker Shalley (#22, Sr.)
|22
|8-12
|1-5
|3-4
|0
|Matthew Jackson (#24, Sr.)
|15
|6-11
|1-3
|0-1
|0
|Seth Churchman (#44, Sr.)
|14
|0
|4-9
|2-2
|0
|CJ Brunaugh
|6
|0
|2-2
|0
|0
|Alex Strebel (#34, Sr.)
|5
|2-2
|0
|1-2
|0
|Ian Sullivan (Jr.)
|4
|1-1
|0-2
|2-2
|0
|Philip McGuire (#23, Sr.)
|3
|0-1
|0
|3-4
|0
|Cole Spencer (#3, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0