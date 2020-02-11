Box: Ladue 63, Lindbergh 48

|1
|2
|3
|4
|Final
|Lindbergh
|6
|12
|10
|20
|48
|Ladue
|17
|19
|17
|10
|63
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Lindbergh
|7-13
|1-4
|955/48
|961/48
|Ladue
|14-7
|3-2
|1103/55
|1013/51
|Lindbergh
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Joey Abeln (#21, 6-5, F, Sr.)
|12
|4
|0
|4-6
|3
|Carter Knuckles (#15, 6-4, F, Jr.)
|8
|2
|0
|4-5
|2
|James Kearney (#20, 6-3, G, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|3
|Evan Knobbe (#1, 6-5, F, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Brendan Ludwig (#2, 5-10, PG, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Jake Koenig (#10, 6-1, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Tyler Cochran (#11, 5-11, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Logan Kopp (#22, 6-1, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Will Stockmann (#34)
|2
|1
|0
|0
|0
|Aidan Scott (#3, 6-5, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Payton Jaggie (#12, 5-10, PG, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Adam DuPont (#33)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Ladue
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jaylen Boyd (#1, 6-1, Gua, Sr.)
|16
|2
|4
|0
|0
|Evan Schneider (#25, 6-6, For, Sr.)
|16
|5
|1
|3-3
|3
|Cole Miller (#22, 6-5, For, Sr.)
|10
|4
|0
|2-3
|0
|Jack Steinbach (#2, 5-11, Gua, Fr.)
|9
|0
|3
|0
|2
|Frankie Goebel (#35, 6-3, For, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|2
|Jack Minkler (#5, 6-0, Gua, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Ari Horwitz (#3, 6-1, Gua, Jr.)
|3
|1
|0
|1-2
|2
|Edwards (#11)
|2
|0
|0
|2-4
|2