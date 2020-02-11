Box: Ladue 63, Lindbergh 48
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Box: Ladue 63, Lindbergh 48

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1234Final
Lindbergh612102048
Ladue1719171063
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Lindbergh7-131-4955/48961/48
Ladue14-73-21103/551013/51
LindberghPtsFG3FGFTFL
Joey Abeln (#21, 6-5, F, Sr.)12404-63
Carter Knuckles (#15, 6-4, F, Jr.)8204-52
James Kearney (#20, 6-3, G, Sr.)5201-23
Evan Knobbe (#1, 6-5, F, Sr.)5201-22
Brendan Ludwig (#2, 5-10, PG, Sr.)30101
Jake Koenig (#10, 6-1, G, Jr.)30100
Tyler Cochran (#11, 5-11, G, Jr.)30100
Logan Kopp (#22, 6-1, F, Jr.)21001
Will Stockmann (#34)21000
Aidan Scott (#3, 6-5, F, Sr.)21001
Payton Jaggie (#12, 5-10, PG, So.)2002-21
Adam DuPont (#33)1001-21
LaduePtsFG3FGFTFL
Jaylen Boyd (#1, 6-1, Gua, Sr.)162400
Evan Schneider (#25, 6-6, For, Sr.)16513-33
Cole Miller (#22, 6-5, For, Sr.)10402-30
Jack Steinbach (#2, 5-11, Gua, Fr.)90302
Frankie Goebel (#35, 6-3, For, Sr.)4102-22
Jack Minkler (#5, 6-0, Gua, Jr.)30100
Ari Horwitz (#3, 6-1, Gua, Jr.)3101-22
Edwards (#11)2002-42
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