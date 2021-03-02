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Box: Lafayette 41, Eureka 39
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Box: Lafayette 41, Eureka 39

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12345Final
Lafayette561113641
Eureka19646439
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Lafayette14-135-21460/541539/57
Eureka17-73-11299/481078/40
LafayettePtsFG3FGFTFL
Sam Murray (#15, 6-3, G, Sr.)19621-23
Pernell Garner (#3, 5-8, G, Sr.)8022-22
Aidan Rosen-McGinnis (#23, 6-4, F, Sr.)7203-90
Malik Hampton (#12, 6-0, G, Jr.)30103
Drew Behl (#4, 6-5, F, Sr.)2002-20
Drew Byous (#14, 6-1, G, Sr.)2002-21
EurekaPtsFG3FGFTFL
Luke Laudel (#12, 6-0, G, Sr.)17332-32
Nate Parker (#24, 6-3, G, Sr.)84001
Trace Ruckman (#3, 6-0, G, Sr.)51101
Carson Smith (#14, 6-5, F, Jr.)5201-24
Caiden Roellig (#4, 5-11, G, Jr.)4102-22
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