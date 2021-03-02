Box: Lafayette 41, Eureka 39

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Lafayette
|5
|6
|11
|13
|6
|41
|Eureka
|19
|6
|4
|6
|4
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Lafayette
|14-13
|5-2
|1460/54
|1539/57
|Eureka
|17-7
|3-1
|1299/48
|1078/40
|Lafayette
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sam Murray (#15, 6-3, G, Sr.)
|19
|6
|2
|1-2
|3
|Pernell Garner (#3, 5-8, G, Sr.)
|8
|0
|2
|2-2
|2
|Aidan Rosen-McGinnis (#23, 6-4, F, Sr.)
|7
|2
|0
|3-9
|0
|Malik Hampton (#12, 6-0, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Drew Behl (#4, 6-5, F, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Drew Byous (#14, 6-1, G, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|1