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Box: Lafayette 55, Lindbergh 46
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Box: Lafayette 55, Lindbergh 46

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1234Final
Lafayette1013131955
Lindbergh311122046
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Lafayette5-91-0753/54851/61
Lindbergh4-90-1594/42667/48
LafayettePtsFG3FGFTFL
Drew Byous (#14, 6-1, G, Sr.)18333-61
Drew Behl (#4, 6-5, F, Sr.)13314-43
Aidan Rosen-McGinnis (#23, 6-4, F, Sr.)126002
Jack Clark (#42, 6-6, F, Jr.)6300-11
Drake Hueckel (#30, 6-0, F, Sr.)21001
Malik Hampton (#12, 6-0, G, Jr.)21000
Pernell Garner (#3, 5-8, G, Sr.)21001
LindberghPtsFG3FGFTFL
Carter Knuckles (#15, 6-4, F, Sr.)13601-42
Mason Ribble (#22, 6-3, F, Jr.)13223-44
Payton Jaggie (#12, 5-10, PG, Jr.)60201
Tyler Cochran (#11, 6-0, G, Sr.)60201
Mitchell Bonczkowski (#3, 6-0, G, Sr.)4102-22
Will Stockmann (#23, 6-4, F, Jr.)3101-20
Adam Dupont (#14, 5-7, PG, Jr.)1001-23
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