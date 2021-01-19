Box: Lafayette 55, Lindbergh 46

|1
|2
|3
|4
|Final
|Lafayette
|10
|13
|13
|19
|55
|Lindbergh
|3
|11
|12
|20
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Lafayette
|5-9
|1-0
|753/54
|851/61
|Lindbergh
|4-9
|0-1
|594/42
|667/48
|Lafayette
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Drew Byous (#14, 6-1, G, Sr.)
|18
|3
|3
|3-6
|1
|Drew Behl (#4, 6-5, F, Sr.)
|13
|3
|1
|4-4
|3
|Aidan Rosen-McGinnis (#23, 6-4, F, Sr.)
|12
|6
|0
|0
|2
|Jack Clark (#42, 6-6, F, Jr.)
|6
|3
|0
|0-1
|1
|Drake Hueckel (#30, 6-0, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Malik Hampton (#12, 6-0, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Pernell Garner (#3, 5-8, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Lindbergh
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carter Knuckles (#15, 6-4, F, Sr.)
|13
|6
|0
|1-4
|2
|Mason Ribble (#22, 6-3, F, Jr.)
|13
|2
|2
|3-4
|4
|Payton Jaggie (#12, 5-10, PG, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Tyler Cochran (#11, 6-0, G, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Mitchell Bonczkowski (#3, 6-0, G, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|2
|Will Stockmann (#23, 6-4, F, Jr.)
|3
|1
|0
|1-2
|0
|Adam Dupont (#14, 5-7, PG, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|3