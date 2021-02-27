 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: Lafayette 83, Parkway South 64
0 comments

Box: Lafayette 83, Parkway South 64

  • 0
1234Final
Parkway South51983264
Lafayette2710182883
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Parkway South2-230-71134/451657/66
Lafayette13-135-21419/571500/60
Parkway SouthPtsFG3FGFTFL
Rhyan Shanklin (#24, 6-0, G, Sr.)16331-42
Tristan Brand (#33, 6-0, G, Sr.)13027-105
Evan Renz (#22, 5-11, G, So.)120402
Carlos Henderson (#23, 5-7, G, Jr.)10213-92
Ethan Hetzler (#12, 6-0, G, Jr.)7112-25
Eddie Ahearn (#34, 6-1, F, Fr.)30101
Zach Davis (#11, 5-11, G, Sr.)21004
Jaedyn Sutton (#44, 6-0, G, So.)1001-20
LafayettePtsFG3FGFTFL
Aidan Rosen-McGinnis (#23, 6-4, F, Sr.)15603-63
Drew Behl (#4, 6-5, F, Sr.)14504-61
Matt Jones (#5, 6-3, G, Jr.)14504-72
Sam Murray (#15, 6-3, G, Sr.)10311-65
Jack Clark (#42, 6-6, F, Jr.)63001
Drew Byous (#14, 6-1, G, Sr.)5103-42
Logan Phillips (#40, 6-5, F, Jr.)5103-30
John Kramer (#21, 6-1, F, Sr.)30100
Drake Hueckel (#30, 6-0, F, Sr.)3101-21
Pernell Garner (#3, 5-8, G, Sr.)3101-23
Malik Hampton (#12, 6-0, G, Jr.)30103
Logan Minton (#44, So.)21000
0 comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports