Box: Lafayette 83, Parkway South 64

|1
|2
|3
|4
|Final
|Parkway South
|5
|19
|8
|32
|64
|Lafayette
|27
|10
|18
|28
|83
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Parkway South
|2-23
|0-7
|1134/45
|1657/66
|Lafayette
|13-13
|5-2
|1419/57
|1500/60
|Parkway South
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Rhyan Shanklin (#24, 6-0, G, Sr.)
|16
|3
|3
|1-4
|2
|Tristan Brand (#33, 6-0, G, Sr.)
|13
|0
|2
|7-10
|5
|Evan Renz (#22, 5-11, G, So.)
|12
|0
|4
|0
|2
|Carlos Henderson (#23, 5-7, G, Jr.)
|10
|2
|1
|3-9
|2
|Ethan Hetzler (#12, 6-0, G, Jr.)
|7
|1
|1
|2-2
|5
|Eddie Ahearn (#34, 6-1, F, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Zach Davis (#11, 5-11, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|4
|Jaedyn Sutton (#44, 6-0, G, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Lafayette
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Aidan Rosen-McGinnis (#23, 6-4, F, Sr.)
|15
|6
|0
|3-6
|3
|Drew Behl (#4, 6-5, F, Sr.)
|14
|5
|0
|4-6
|1
|Matt Jones (#5, 6-3, G, Jr.)
|14
|5
|0
|4-7
|2
|Sam Murray (#15, 6-3, G, Sr.)
|10
|3
|1
|1-6
|5
|Jack Clark (#42, 6-6, F, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Drew Byous (#14, 6-1, G, Sr.)
|5
|1
|0
|3-4
|2
|Logan Phillips (#40, 6-5, F, Jr.)
|5
|1
|0
|3-3
|0
|John Kramer (#21, 6-1, F, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Drake Hueckel (#30, 6-0, F, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Pernell Garner (#3, 5-8, G, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|3
|Malik Hampton (#12, 6-0, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Logan Minton (#44, So.)
|2
|1
|0
|0
|0