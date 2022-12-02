Box: Liberty (Wentzville) 62, Francis Howell North 40

|1
|2
|3
|4
|Final
|Francis Howell North
|17
|8
|7
|8
|40
|Liberty (Wentzville)
|19
|22
|9
|12
|62
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|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Francis Howell North
|1-1
|0-0
|121/60
|132/66
|Liberty (Wentzville)
|2-0
|0-0
|134/67
|102/51
|Francis Howell North
|Individual stats Have not been reported.
|Liberty (Wentzville)
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nate Bobikiewicz (#24, Sr.)
|23
|4
|3
|6-6
|0
|Ashton Long (#10)
|14
|3
|1
|5-6
|1
|Carter Ashby (#14, Jr.)
|13
|0
|4
|1-3
|1
|Evan Hargrove (#20, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Nolan Frey (#32, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Charlie Hebden (#40, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Andrew Badra (#52)
|2
|0
|0
|2-4
|0
|Aiden King (#50, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|4