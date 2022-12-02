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Box: Liberty (Wentzville) 62, Francis Howell North 40

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1234Final
Francis Howell North1787840
Liberty (Wentzville)192291262

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OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Francis Howell North1-10-0121/60132/66
Liberty (Wentzville)2-00-0134/67102/51
Francis Howell North
Individual stats Have not been reported.
Liberty (Wentzville)PtsFG3FGFTFL
Nate Bobikiewicz (#24, Sr.)23436-60
Ashton Long (#10)14315-61
Carter Ashby (#14, Jr.)13041-31
Evan Hargrove (#20, Jr.)42003
Nolan Frey (#32, Jr.)30100
Charlie Hebden (#40, Sr.)21001
Andrew Badra (#52)2002-40
Aiden King (#50, Jr.)1001-24
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