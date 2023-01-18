Box: Lift For Life 52, Collinsville 47

|1
|2
|3
|4
|Final
|Lift For Life
|12
|15
|9
|16
|52
|Collinsville
|9
|13
|10
|15
|47
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Lift For Life
|8-5
|0-0
|631/49
|632/49
|Collinsville
|13-8
|3-4
|1205/93
|1039/80
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|Lift For Life
|Individual stats Have not been reported.
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jake Wilkinson (#20, 6-4, G, Sr.)
|13
|5-10
|1-5
|0
|5
|Jamorie Wysinger (#5, 6-0, G, Jr.)
|9
|1-6
|2-8
|1-3
|4
|Adam Rimar (#42, 6-6, F, Sr.)
|8
|2-2
|0
|4-5
|2
|Zach Chambers (#44, 6-8, C, Jr.)
|8
|4-5
|0
|0-2
|1
|Nick Horras (#3, 6-3, G, Jr.)
|7
|1-3
|1-3
|2-2
|3
|Stanley Carnahan (#21, 6-6, F, So.)
|2
|1-1
|0
|0
|0