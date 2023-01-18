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Box: Lift For Life 52, Collinsville 47

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1234Final
Lift For Life121591652
Collinsville913101547
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Lift For Life8-50-0631/49632/49
Collinsville13-83-41205/931039/80

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Lift For Life
Individual stats Have not been reported.
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Jake Wilkinson (#20, 6-4, G, Sr.)135-101-505
Jamorie Wysinger (#5, 6-0, G, Jr.)91-62-81-34
Adam Rimar (#42, 6-6, F, Sr.)82-204-52
Zach Chambers (#44, 6-8, C, Jr.)84-500-21
Nick Horras (#3, 6-3, G, Jr.)71-31-32-23
Stanley Carnahan (#21, 6-6, F, So.)21-1000
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