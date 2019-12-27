Box: Lincoln, Illinois 52, Triad 36
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Box: Lincoln, Illinois 52, Triad 36

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1234Final
Triad6139836
Lincoln, Illinois1115151152
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Triad8-21-0569/57524/52
Lincoln, Illinois6-00-0334/33199/20
TriadPtsFG3FGFTFL
Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)105-700-23
Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)93-101-502
Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)84-50-102
Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)51-11-202
Carson Milligan (#2, 5-10, Sr.)42-20-202
Lincoln, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Will Ewald (#1, Sr.)183-43-53-41
Landon Hullinger (#4, Jr.)112-42-71-13
Kaden Froebe (#5, Sr.)92-41-62-20
Kameron Whiteman (#2, Sr.)81-12-601
Dylan Singleton (#3, Jr.)62-30-12-21
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