Box: Lincoln, Illinois 52, Triad 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Triad
|6
|13
|9
|8
|36
|Lincoln, Illinois
|11
|15
|15
|11
|52
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Triad
|8-2
|1-0
|569/57
|524/52
|Lincoln, Illinois
|6-0
|0-0
|334/33
|199/20
|Triad
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)
|10
|5-7
|0
|0-2
|3
|Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)
|9
|3-10
|1-5
|0
|2
|Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)
|8
|4-5
|0-1
|0
|2
|Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)
|5
|1-1
|1-2
|0
|2
|Carson Milligan (#2, 5-10, Sr.)
|4
|2-2
|0-2
|0
|2
|Lincoln, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Will Ewald (#1, Sr.)
|18
|3-4
|3-5
|3-4
|1
|Landon Hullinger (#4, Jr.)
|11
|2-4
|2-7
|1-1
|3
|Kaden Froebe (#5, Sr.)
|9
|2-4
|1-6
|2-2
|0
|Kameron Whiteman (#2, Sr.)
|8
|1-1
|2-6
|0
|1
|Dylan Singleton (#3, Jr.)
|6
|2-3
|0-1
|2-2
|1