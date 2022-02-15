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Box: Lindbergh 38, Oakville 35

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1234Final
Oakville94111135
Lindbergh81112738
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Oakville13-94-11171/531108/50
Lindbergh13-92-31034/47991/45

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OakvillePtsFG3FGFTFL
Grant Hastings (#24, 6-5, F, Sr.)187-121-31-30
Tommy Hennessy (#10, 6-0, G, Jr.)63-4000
Jack Zarr (#2, 6-6, F, Sr.)42-30-20-20
Brendan Murphy (#13, 6-3, G, Sr.)42-20-400
Colby Noblitt (#1, 6-2, G, Jr.)30-21-300
LindberghPtsFG3FGFTFL
Mason Ribble (#22, 6-3, G, Sr.)13510-20
Payton Jaggie (#21, 5-10, G, Sr.)102200
Quinn Sunderland (#14, 6-8, F, So.)6202-30
Matt Waller (#15, 6-2, G, Jr.)51100
Quintyn Lewis (#10, 6-5, F, Jr.)21000
Will Stockmann (#23, 6-4, F, Sr.)2002-20
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