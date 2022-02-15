Box: Lindbergh 38, Oakville 35

|1
|2
|3
|4
|Final
|Oakville
|9
|4
|11
|11
|35
|Lindbergh
|8
|11
|12
|7
|38
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Oakville
|13-9
|4-1
|1171/53
|1108/50
|Lindbergh
|13-9
|2-3
|1034/47
|991/45
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|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Grant Hastings (#24, 6-5, F, Sr.)
|18
|7-12
|1-3
|1-3
|0
|Tommy Hennessy (#10, 6-0, G, Jr.)
|6
|3-4
|0
|0
|0
|Jack Zarr (#2, 6-6, F, Sr.)
|4
|2-3
|0-2
|0-2
|0
|Brendan Murphy (#13, 6-3, G, Sr.)
|4
|2-2
|0-4
|0
|0
|Colby Noblitt (#1, 6-2, G, Jr.)
|3
|0-2
|1-3
|0
|0
|Lindbergh
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mason Ribble (#22, 6-3, G, Sr.)
|13
|5
|1
|0-2
|0
|Payton Jaggie (#21, 5-10, G, Sr.)
|10
|2
|2
|0
|0
|Quinn Sunderland (#14, 6-8, F, So.)
|6
|2
|0
|2-3
|0
|Matt Waller (#15, 6-2, G, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Quintyn Lewis (#10, 6-5, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Will Stockmann (#23, 6-4, F, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0