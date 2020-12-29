Box: Lindbergh 59, Mehlville 53

|1
|2
|3
|4
|Final
|Lindbergh
|8
|20
|12
|19
|59
|Mehlville
|14
|11
|11
|17
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Lindbergh
|4-4
|0-0
|373/47
|373/47
|Mehlville
|2-7
|0-0
|445/56
|578/72
|Lindbergh
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carter Knuckles (#15, 6-4, F, Sr.)
|25
|9
|0
|7-10
|2
|Payton Jaggie (#12, 5-10, PG, Jr.)
|6
|1
|1
|1-2
|2
|Adam Dupont (#14, 5-7, PG, Jr.)
|6
|1
|1
|1-2
|2
|Will Stockmann (#23, 6-4, F, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Adam Pursley (#2, 5-11, G, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|1
|Mitchell Bonczkowski (#3, 6-0, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Mason Ribble (#22, 6-3, F, Jr.)
|4
|1
|0
|2-2
|2
|Tyler Cochran (#11, 6-0, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1