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Box: Lindbergh 59, Mehlville 53
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Box: Lindbergh 59, Mehlville 53

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1234Final
Lindbergh820121959
Mehlville1411111753
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Lindbergh4-40-0373/47373/47
Mehlville2-70-0445/56578/72
LindberghPtsFG3FGFTFL
Carter Knuckles (#15, 6-4, F, Sr.)25907-102
Payton Jaggie (#12, 5-10, PG, Jr.)6111-22
Adam Dupont (#14, 5-7, PG, Jr.)6111-22
Will Stockmann (#23, 6-4, F, Jr.)63001
Adam Pursley (#2, 5-11, G, Jr.)51101
Mitchell Bonczkowski (#3, 6-0, G, Sr.)42004
Mason Ribble (#22, 6-3, F, Jr.)4102-22
Tyler Cochran (#11, 6-0, G, Sr.)30101
MehlvillePtsFG3FGFTFL
Adrian Gomez (#3, Jr.)12600-21
Eric Ohmer (#5, Jr.)12404-42
Blake Wentzel (#24, Jr.)12502-42
Christian Branson (#32, Jr.)8211-23
Nick Sights (#2, Sr.)4200-12
Joey Barrett (#20, Sr.)30102
Enrique Dubose (#10, Jr.)21002
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