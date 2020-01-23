Box: Litchfield 49, Ramsey 36
0 comments

Box: Litchfield 49, Ramsey 36

  • 0
Support local journalism for 99¢
1234Final
Ramsey13116636
Litchfield131417549
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Ramsey2-50-0302/43383/55
Litchfield9-111-2896/128929/133
RamseyPtsFG3FGFTFL
Charlie Reiss (#35)147000
Kendall Adermann (#11, Sr.)132302
Andy Dunn (#15, Sr.)30102
Hadley Seaton (#30, So.)21002
Drew Carroll (#33, Sr.)21002
Blain Marx (#10, Jr.)1001-20
Koester Cook (#40, Sr.)1001-60
LitchfieldPtsFG3FGFTFL
Blake McGill (#22)162401
Brady Bishop (#1)14322-22
Austin Niehaus (#45)10402-31
Blaine Stewart (#11)42002
John Corso (#42)3101-22
Anthony Boston (#50)21003
0 comments

Tags

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports