Box: Litchfield 49, Ramsey 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Ramsey
|13
|11
|6
|6
|36
|Litchfield
|13
|14
|17
|5
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Ramsey
|2-5
|0-0
|302/43
|383/55
|Litchfield
|9-11
|1-2
|896/128
|929/133
|Ramsey
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Charlie Reiss (#35)
|14
|7
|0
|0
|0
|Kendall Adermann (#11, Sr.)
|13
|2
|3
|0
|2
|Andy Dunn (#15, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Hadley Seaton (#30, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Drew Carroll (#33, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Blain Marx (#10, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Koester Cook (#40, Sr.)
|1
|0
|0
|1-6
|0
|Litchfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Blake McGill (#22)
|16
|2
|4
|0
|1
|Brady Bishop (#1)
|14
|3
|2
|2-2
|2
|Austin Niehaus (#45)
|10
|4
|0
|2-3
|1
|Blaine Stewart (#11)
|4
|2
|0
|0
|2
|John Corso (#42)
|3
|1
|0
|1-2
|2
|Anthony Boston (#50)
|2
|1
|0
|0
|3