Box: Lutheran North 77, Charleston, Illinois 62

|1
|2
|3
|4
|Final
|Charleston, Illinois
|9
|21
|18
|14
|62
|Lutheran North
|22
|20
|17
|18
|77
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Charleston, Illinois
|1-2
|0-0
|172/57
|207/69
|Lutheran North
|8-4
|0-0
|794/265
|655/218
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|Charleston, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Will Applegate (#11)
|16
|2-5
|4-6
|0
|0
|Caleb Oakley (#33)
|14
|5-9
|1-4
|1-4
|0
|James Hess (#24)
|13
|5-5
|0-1
|3-5
|0
|Luke Bonnstetter (#5)
|11
|1-2
|3-10
|0
|0
|Langdon King (#20)
|3
|1-2
|0
|1-2
|0
|Tyler Oakley (#21)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|Brett Spour (#3)
|2
|1-3
|0-1
|0-1
|0
|Lutheran North
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Bryce Spiller (#4, 6-4, G, Jr.)
|30
|11-18
|1-4
|5-9
|3
|Davell Long (#23, 6-5, F, Sr.)
|19
|6-7
|2-4
|1-1
|0
|Izy Prude (#21, 5-11, G, So.)
|11
|0
|3-5
|2-2
|0
|Jameer Cretter (#10, 5-9, G, Sr.)
|9
|3-5
|0-3
|3-4
|0
|Arnez Newton (#34, 6-4, F, Jr.)
|6
|3-5
|0
|0
|0
|Ike Prude (#2, 5-11, G, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0