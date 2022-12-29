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Box: Lutheran North 77, Charleston, Illinois 62

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1234Final
Charleston, Illinois921181462
Lutheran North2220171877
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Charleston, Illinois1-20-0172/57207/69
Lutheran North8-40-0794/265655/218

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Charleston, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Will Applegate (#11)162-54-600
Caleb Oakley (#33)145-91-41-40
James Hess (#24)135-50-13-50
Luke Bonnstetter (#5)111-23-1000
Langdon King (#20)31-201-20
Tyler Oakley (#21)301-100
Brett Spour (#3)21-30-10-10
Lutheran NorthPtsFG3FGFTFL
Bryce Spiller (#4, 6-4, G, Jr.)3011-181-45-93
Davell Long (#23, 6-5, F, Sr.)196-72-41-10
Izy Prude (#21, 5-11, G, So.)1103-52-20
Jameer Cretter (#10, 5-9, G, Sr.)93-50-33-40
Arnez Newton (#34, 6-4, F, Jr.)63-5000
Ike Prude (#2, 5-11, G, Sr.)21-2000
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