|1
|2
|3
|4
|Final
|Kirksville
|13
|18
|8
|7
|46
|Lutheran St. Charles
|14
|9
|15
|14
|52
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Kirksville
|1-1
|0-0
|102/51
|99/50
|Lutheran St. Charles
|14-15
|2-6
|1763/882
|1761/880
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|Kirksville
|Individual stats Have not been reported.
|Lutheran St. Charles
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|CJ Holloway Jr. (#3, 6-0, G, Sr.)
|17
|5
|0
|7-9
|2
|Brady Connor (#21, 6-6, G, Sr.)
|16
|2
|4
|0
|1
|Demetris Phillips (#23, 6-5, F, Sr.)
|15
|5
|0
|5-5
|4
|Dwayne Walker (#10, 6-0, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Charlie Masa (#14, 5-10, G)
|1
|0
|0
|1-3
|4
|Tyler Stepney (#30, 6-1, G)
|1
|0
|0
|1-2
|1