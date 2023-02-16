|1
|2
|3
|4
|Final
|Valmeyer
|6
|11
|13
|18
|48
|Maryville Christian
|20
|14
|18
|10
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Valmeyer
|9-18
|5-5
|1408/52
|1607/60
|Maryville Christian
|16-14
|4-6
|1443/53
|1299/48
People are also reading…
|Valmeyer
|Individual stats Have not been reported.
|Maryville Christian
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isaac Ballard (#4, 6-0, G, Sr.)
|21
|3-6
|5-13
|0
|0
|Dawson Hendrick (#31, 6-3, F, Sr.)
|15
|6-10
|0
|3-3
|4
|Kai King (#25, 6-1, F, Sr.)
|11
|3-11
|1-2
|2-2
|0
|Logan Schwenk (#24, 6-5, F, Jr.)
|10
|1-2
|0
|8-8
|4
|Gabe Malone (#4, 5-10, G, Sr.)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|James Gillihan (#20, 5-10, G, Sr.)
|2
|1-3
|0-1
|0
|1