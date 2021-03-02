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Box: Mascoutah 65, Jerseyville 41
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Box: Mascoutah 65, Jerseyville 41

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1234Final
Jerseyville51391441
Mascoutah1220161765
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jerseyville4-71-5520/47566/51
Mascoutah11-06-0685/62491/45
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Sam Lamer (#32, Jr.)154-42-31-13
CJ Brunaugh (#44, Sr.)62-20-12-33
Andrew Kribs (#12, Sr.)52-401-12
Ian Sullivan (Sr.)50-11-62-21
Trenton Decker (#11, Jr.)50-21-12-21
Logan Schultz (#10, Jr.)301-101
Cole Spencer (#3, Sr.)21-200-22
Jerseyville
Individual stats Have not been reported.
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