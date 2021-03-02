Box: Mascoutah 65, Jerseyville 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Jerseyville
|5
|13
|9
|14
|41
|Mascoutah
|12
|20
|16
|17
|65
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jerseyville
|4-7
|1-5
|520/47
|566/51
|Mascoutah
|11-0
|6-0
|685/62
|491/45
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sam Lamer (#32, Jr.)
|15
|4-4
|2-3
|1-1
|3
|CJ Brunaugh (#44, Sr.)
|6
|2-2
|0-1
|2-3
|3
|Andrew Kribs (#12, Sr.)
|5
|2-4
|0
|1-1
|2
|Ian Sullivan (Sr.)
|5
|0-1
|1-6
|2-2
|1
|Trenton Decker (#11, Jr.)
|5
|0-2
|1-1
|2-2
|1
|Logan Schultz (#10, Jr.)
|3
|0
|1-1
|0
|1
|Cole Spencer (#3, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0-2
|2