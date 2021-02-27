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Box: Mater Dei 64, Wesclin 49
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Box: Mater Dei 64, Wesclin 49

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1234Final
Mater Dei1913161664
Wesclin104191649
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Mater Dei7-00-0442/63303/43
Wesclin5-24-1372/53311/44
Mater DeiPtsFG3FGFTFL
Tyler Jasper (#32, 6-4, F, Sr.)18704-62
Carson Loepker (#5, 5-9, G, Sr.)11312-22
Parker Johnson (#22, 6-2, F, Sr.)105000
Cam Kreke (#12, 6-2, G, Sr.)8022-22
Mitchell Haake (#25, 6-5, F, Sr.)7112-54
Cole Peppenhorst (#30, 6-5, F, So.)4102-21
Jacob Patton (#20, 6-0, G, Jr.)30100
Landon Albers (#11, 6-2, F, Jr.)21001
Alden Moss (#21, 6-3, F, Sr.)1001-23
WesclinPtsFG3FGFTFL
Luke Serrano (#30, Sr.)173-62-65-64
Grant Fridley (#4, So.)161-63-55-71
Carson Wessel (#12, Sr.)62-40-32-23
Cole Macke (#32, Sr.)602-402
Seth Macke (#55, Fr.)21-1002
Devon Kahrhoff (#14, Sr.)21-30-10-11
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