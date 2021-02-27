Box: Mater Dei 64, Wesclin 49

|1
|2
|3
|4
|Final
|Mater Dei
|19
|13
|16
|16
|64
|Wesclin
|10
|4
|19
|16
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Mater Dei
|7-0
|0-0
|442/63
|303/43
|Wesclin
|5-2
|4-1
|372/53
|311/44
|Mater Dei
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tyler Jasper (#32, 6-4, F, Sr.)
|18
|7
|0
|4-6
|2
|Carson Loepker (#5, 5-9, G, Sr.)
|11
|3
|1
|2-2
|2
|Parker Johnson (#22, 6-2, F, Sr.)
|10
|5
|0
|0
|0
|Cam Kreke (#12, 6-2, G, Sr.)
|8
|0
|2
|2-2
|2
|Mitchell Haake (#25, 6-5, F, Sr.)
|7
|1
|1
|2-5
|4
|Cole Peppenhorst (#30, 6-5, F, So.)
|4
|1
|0
|2-2
|1
|Jacob Patton (#20, 6-0, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Landon Albers (#11, 6-2, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Alden Moss (#21, 6-3, F, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|3