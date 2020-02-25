Box: McCluer 69, Jennings 61

|1
|2
|3
|4
|Final
|Jennings
|6
|16
|13
|26
|61
|McCluer
|16
|14
|14
|25
|69
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jennings
|12-11
|3-2
|1295/56
|1340/58
|McCluer
|20-4
|7-0
|1507/66
|1232/54
|Jennings
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Damarion Shanklin (#10, G, Jr.)
|22
|6-14
|1-4
|7-10
|5
|Isaiah Payne (#5, So.)
|16
|1-5
|3-7
|5-9
|4
|Tariq Miller (#12, F, Sr.)
|13
|5-5
|1-2
|0
|4
|Karl Moore (#24, Jr.)
|5
|2-5
|0
|1-7
|5
|Ezarion Grant (#15, G, Sr.)
|5
|1-3
|1-1
|0
|4
|McCluer
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Devon Barshow (#1, 6-6, F, Sr.)
|20
|3-5
|2-5
|8-13
|4
|Kameryn Hubbard (#5, 6-5, F, Sr.)
|19
|8-21
|0
|3-6
|1
|Anias Futrell (#22, 6-2, G, Jr.)
|12
|3-5
|1-1
|3-4
|5
|Jeremiah Johnson (#4, 6-0, G, Sr.)
|9
|2-3
|0-3
|5-6
|2
|Je-Codi McCrary (#11, 5-9, G, Sr.)
|5
|2-3
|0
|1-2
|3
|John Baker (#35, 5-10, G, So.)
|4
|1-1
|0
|2-2
|0