Box: McCluer 69, Jennings 61
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Box: McCluer 69, Jennings 61

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1234Final
Jennings616132661
McCluer1614142569
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jennings12-113-21295/561340/58
McCluer20-47-01507/661232/54
JenningsPtsFG3FGFTFL
Damarion Shanklin (#10, G, Jr.)226-141-47-105
Isaiah Payne (#5, So.)161-53-75-94
Tariq Miller (#12, F, Sr.)135-51-204
Karl Moore (#24, Jr.)52-501-75
Ezarion Grant (#15, G, Sr.)51-31-104
McCluerPtsFG3FGFTFL
Devon Barshow (#1, 6-6, F, Sr.)203-52-58-134
Kameryn Hubbard (#5, 6-5, F, Sr.)198-2103-61
Anias Futrell (#22, 6-2, G, Jr.)123-51-13-45
Jeremiah Johnson (#4, 6-0, G, Sr.)92-30-35-62
Je-Codi McCrary (#11, 5-9, G, Sr.)52-301-23
John Baker (#35, 5-10, G, So.)41-102-20
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