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Box: McKinley 84, Valley Park 48

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1234Final
Valley Park91618548
McKinley2922171684
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Valley Park8-135-41088/521288/61
McKinley10-75-31148/55918/44

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Valley ParkPtsFG3FGFTFL
Will Geary (#33, 6-2, F)2811-160-36-72
Jaylen Grant (#30, 5-10, F)94-40-21-11
Josh Parson (#5, 5-9, G, Sr.)42-2000
Clark Menley (#23, 5-10, G)301-401
Aden Auer (#10, 6-3, F, Sr.)21-1000
Jayden Boulding (#20, 5-9, G, So.)21-2002
Valley Park
Individual stats Have not been reported.
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