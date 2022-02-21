Box: McKinley 84, Valley Park 48

|1
|2
|3
|4
|Final
|Valley Park
|9
|16
|18
|5
|48
|McKinley
|29
|22
|17
|16
|84
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Valley Park
|8-13
|5-4
|1088/52
|1288/61
|McKinley
|10-7
|5-3
|1148/55
|918/44
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|Valley Park
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Will Geary (#33, 6-2, F)
|28
|11-16
|0-3
|6-7
|2
|Jaylen Grant (#30, 5-10, F)
|9
|4-4
|0-2
|1-1
|1
|Josh Parson (#5, 5-9, G, Sr.)
|4
|2-2
|0
|0
|0
|Clark Menley (#23, 5-10, G)
|3
|0
|1-4
|0
|1
|Aden Auer (#10, 6-3, F, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Jayden Boulding (#20, 5-9, G, So.)
|2
|1-2
|0
|0
|2
|Valley Park
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